معمول التمر السعودي الهش بالطريقه الاصليه مثل الجاهز ومحلات الحلويات بطعم وريحه روعه

طريقه عمل معمول التمر السعودي معمول التمر السعودي واحد من أشهر أنواع الحلويات السعودية التي يتم تقديمها في الضيافة، ويحب تناولها الكثير من أفراد الأسرة ويمكن أن يتم تحضيرها بسرعة كبيرة جداً ولا تحتاج منك المزيد من الوقت، وهي تحتوي على مكونات توجد بالفعل في المنزل، سوف نستعرض لكِ سيدتي أفضل طريقة لعمل معمول التمر السعودي. طريقه عمل معمول التمر السعودي إليكِ سيدتي طريقة عمل معمول التمر السعودي بأقل التكاليف وبأسعر وقت ممكن كما يلي: المقادير: 1 كيلو جرام دقيق.

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة.

1 ملعقة صغيرة سكر.

4/1 ملعقة صغيرة ملح.

400 جرام سمن.

1 عود قرفة.

1,5 ملعقة زبدة.

2/1 ملعقة خميرة فورية مذابة بالماء.

معجون تمر.

سمسم محمص.

رشة محلب.

ماء دافئ.

رشة حبهان. طريقة التحضير: احضري وعاء عميق ضعي به الدقيق والحليب والمحلب والسكر والملح وقلبي المكونات مع بعضها جيداً.

ثم احضري قدر ضعيه على النار على درجة حرارة هادئة وضعي به الزبدة والقرفة وقلبي حتى تذوب تماماً ثم ارفعيها من على النار وتركيها حتى تكون باردة.

اسكبي الدقيق إلى الخليط السابق واستمري في التقليب لخلط المكونات ويمتص الدقيق الزبدة.

تضاف الماء والخميرة بعد ذلك واعجني المكونات معاً وإضافة كمية كافية من الماء حتى يتم تكوين عجينة متماسكة.

اتركي العجينة جانباً لمدة 10 دقائق حتى أن ترتاح وتتضاعف، افردي العجينة وقومي بتقسيمها لكرات بحجم متساوي.

يتم حشو كرات المعمول بعجينة التمر ثم يتم وضعها في قوالب المعمول حتى تأخذ الشكل المناسب.

بعجينة التمر ثم يتم وضعها في قوالب المعمول حتى تأخذ الشكل المناسب. احضري صينية الفرن المدهونة بالزبدة ورصي بها قطع المعمول مع مراعاة ترك مسافة بينهم.

يترك في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم اخرجيها من الفرن وتركيه حتى يبرد وبدها انثري عليه السكر البودرة وقدميه مع كوب من الشاي وبالهناء والشفاء. عروض جرير الأسبوعية على الجوال والشاشات تصل ل 70% الوسوم

طريقه عمل معمول التمر السعودي معمول التمر السعودي واحد من أشهر أنواع الحلويات السعودية التي يتم تقديمها في الضيافة، ويحب تناولها الكثير من أفراد الأسرة ويمكن أن يتم تحضيرها بسرعة كبيرة جداً ولا تحتاج منك المزيد من الوقت، وهي تحتوي على مكونات توجد بالفعل في المنزل، سوف نستعرض لكِ سيدتي أفضل طريقة لعمل معمول التمر السعودي. طريقه عمل معمول التمر السعودي إليكِ سيدتي طريقة عمل معمول التمر السعودي بأقل التكاليف وبأسعر وقت ممكن كما يلي: المقادير: 1 كيلو جرام دقيق.

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة.

1 ملعقة صغيرة سكر.

4/1 ملعقة صغيرة ملح.

400 جرام سمن.

1 عود قرفة.

1,5 ملعقة زبدة.

2/1 ملعقة خميرة فورية مذابة بالماء.

معجون تمر.

سمسم محمص.

رشة محلب.

ماء دافئ.

رشة حبهان. طريقة التحضير: احضري وعاء عميق ضعي به الدقيق والحليب والمحلب والسكر والملح وقلبي المكونات مع بعضها جيداً.

ثم احضري قدر ضعيه على النار على درجة حرارة هادئة وضعي به الزبدة والقرفة وقلبي حتى تذوب تماماً ثم ارفعيها من على النار وتركيها حتى تكون باردة.

اسكبي الدقيق إلى الخليط السابق واستمري في التقليب لخلط المكونات ويمتص الدقيق الزبدة.

تضاف الماء والخميرة بعد ذلك واعجني المكونات معاً وإضافة كمية كافية من الماء حتى يتم تكوين عجينة متماسكة.

اتركي العجينة جانباً لمدة 10 دقائق حتى أن ترتاح وتتضاعف، افردي العجينة وقومي بتقسيمها لكرات بحجم متساوي.

يتم حشو كرات المعمول بعجينة التمر ثم يتم وضعها في قوالب المعمول حتى تأخذ الشكل المناسب.

بعجينة التمر ثم يتم وضعها في قوالب المعمول حتى تأخذ الشكل المناسب. احضري صينية الفرن المدهونة بالزبدة ورصي بها قطع المعمول مع مراعاة ترك مسافة بينهم.

يترك في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم اخرجيها من الفرن وتركيه حتى يبرد وبدها انثري عليه السكر البودرة وقدميه مع كوب من الشاي وبالهناء والشفاء. عروض جرير الأسبوعية على الجوال والشاشات تصل ل 70%

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