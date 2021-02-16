اسرع وصفة لتفتيح اليدين والقدمين، تُحب النساء بصفة عامة الاهتمام بنظافتهن وخاصةً، الاعتناء باليدين والقدمين لأنهما عنوان للجمال والأنوثة، وتُنفق السيدات الأموال الطائلة في عمليات التجميل أو الأدوية الطبية أو المستحضرات التجميلية، ولكن كل الحلول السابقة لها آثار جانبية على المدى البعيد، بالإضافة إلى أنها قد تؤثر بشكل سلبي على البشرة أو قد تُعطي نتائج عكسية، لذلك يدعو الطب الحديث إلى الوصفات الطبيعية نظراً لأنها ليس لها أية آثار جانبية على الإنسان، وفي هذه المقالة سوف نُقدم لكم من خلال السطور القادمة اسرع وصفة لتفتيح اليدين والقدمين في نصف ساعة فقط.

طريقة تفتيح اليدين السحرية

تُوجد العديد من الوصفات التي يمكن استخدامها من أجل تفتيح اليدين، وهذه الوصفات هي:-

وصفة القهوة

بعد الانتهاء من شرب القهوة، قومي باستخدام المتبقي منها عن طريق عمل سكراب، مكون ملعقتين من السكر والقهوة، يوضع الخليط على اليدين ويدلك بحركات دائرية خفيفة مُدة خمس دقائق، ثم يُترك على اليدين حتى يجف ثم قومي بشطف اليدين جيداً، ثم ضعي مرطب.

وصفة الطماطم

الطماطم تحتوي على الكثير من الفيتامينات المفيدة، بالإضافة إلى مُضادات الأكسدة التي لها دور قوي في إصلاح عيوب الجلد وتجديد الجلد التالف، قومي بتقطيع ثمرة الطماطم إلى نصفين متساويين ثُم ضعي علي أحد النصفين سُكر وقومي بتحريك نصف ثمرة الطماطم على يديك برفق ثم اتركيها حتى تجف، ثم اشطفيها بالماء الدافئ، ومرري قطعة ثلج على يديك في حركات دائرية أيضاً حتى يقبض المسامات المفتوحة.

طريقة تفتيح القدمين السحرية

هناك العديد من الوصفات والطرق السحرية التي تُستخدم في تفتيح القدمين، ولكن قبل أن نذكر الوصفات لابد من عمل تقشير خفيف للقدمين للتخلص من الجلد الميت عن طريق استخدام الملح الخشن، عن طريق وضع كمية منه على كل قدم و تحريكه بشكل دائري مع وضع القدمين في ماء دافئ مُدة عشر دقائق، وهذه الوصفات هي:-

عصير الليمون

قومي بوضع عصير الليمون على قدميك ثم دلكيها حتى يجف، ثم اشطفيه جيداً بالماء وضعي مُرطب ومن المُفضل أن يكون المُرطب مكون من زبدة الشيا، وقومي بارتداء جورب ليلة كاملة.

جوز الهند

جوز الهند له دور كبير في تفتيح الأماكن الداكنة بالجسم، والتي تتكون بسبب عدم الترطيب المستمر، ويُعد زيت جوز الهند أحد أهم الحلول الفعالة في ترطيب الجسم جيداً.