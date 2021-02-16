وصفات طبيعية للجيوب الأنفية أهم أعراض وعلاج الجيوب الأنفية، حيث إنه هناك العديد من الأشخاص الذين يعانوا من التهاب الجيوب الأنفية الذىي يمكن أن يكون بسيط ويستمر لمدة أقل من أربعة أسابيع أو يكون مزمن وفي هذه الحالة يستمر لأكثر من أربعة أسابيع و المقصود بالتهاب الجيوب الأنفية هو إلتهاب في البطانة للجيوب الأنفية وفي الهيكل العظمي للجسم عموماً يوجد ثلاثة أزاوج من الجيوب الأنفية و التي في العادة تكون جافة، وفي حالة أن تصبح مليئة بالفيروسات والبكتريا فيؤدي هذا إلي إلتهاب الجيوب الأنفية .

ألم في الوجه

نوبات من العطس .

رشح و احتقان .

فقدان حاسة الشم .

السعال .

حساسية الضوء المباشر .

احمرار في العينين .

في الكثير من الأحيان تؤدي إلى آلام في الأسنان .

جميع هذه الأعراض تجعل المصاب بإلتهاب الجيوب الأنفية لا يجد الراحة ويعمل للتخلص منها في أقرب وقت ممكن وتعرف أيضا على مرض ثنائي القطب أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية منه

وصفات طبيعية للجيوب الأنفية أولا أعراض إلتهاب الجيوب الأنفيةوصفات طبيعية

حيث أن علاج إلتهاب الجيوب الأنفية يحتاج إلى الراحة وملازمة الفراش والتعرض للبخار .

أولا التعرض للبخار :

إذا كنت مِن مَن يعانون من إلتهاب الجيوب الأنفية غير الحادة فالتعرض للبخار طريقة رائعة ستشعر بالراحة بمجرد أن تستنشق البخار .

والطريقة :

قوم بملء وعاء بالماء الساخن وتغطية الرأس والرقبة جيداً ثم القيام بشهيق وزفير فيعمل البخار علي علاج انسداد الأنف، ويستمر التعرض للبخار لمدة 5_8 دقائق مع الانتباه علي عدم زيادة الوقت، وبعد الانتهاء عليك الاستلقاء لمدة 10 دقائق، ولاستفادة أكبر من البخار يمكنك إضافة بعض العناصر إلي الماء مثل:الزيوت العطرية، أو الملح البحري، أو زيت شجرة الشاي.

ثانيا مسحات الأنف :

ولتخفيف إلتهاب الجيوب الأنفية تستطيع مسح الأنف بقطعة من القطن المغموسة في عشب مرطب،كما تستطيع استخدام زيوت مختلفة مثل : زيت شجرة الشاي أو بخار النعناع.

ثالثا عمل كمادات ساخنة وباردة :

فيعد ألم الوجه هو أصعب ألم ناتج عن إلتهاب الجيوب الأنفية، وتستطيع تخفيفه عن طريق تحضير وعاء ماء ساخن ووعاء ماء بارد، وتحضير مناشف ووضع منشفة في الوعاء البارد ومنشفة أخرى في الوعاء الساخن ثم وضع كل منهما علي رأسك لمدة دقيقة.

رابعا عمل كمادات البصل :

عليك تقطيع البصل ووضعه في قطعة من القماش وربطها علي العنق طوال الليل، حيث إنه لديه خصائص مضادة للبكتريا والفطريات ويعمل على منع إنسدا الأنف وطرد المخاط الأنفي وأيضا تعرف على مرض ضمور العضلات أسبابه وأعراضه المبكرة وطرق الوقاية منه