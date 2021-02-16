طريقة عمل الكيك الشوكولاتة ، كيك الشوكولا اللذيذ يمكنك أن تقدميه في الفطور لجميع أفراد أسرتك وخاصة الأطفال فأنهم عشاق الشوكولا والحلوى، ويمكنك أيضا أن تقدميها لضيوفك مع الشاي أو القهوة سيكون طعمها لذيذ جدا، فاليكم هذه المقالة عن طريقة عمل الكيك الشوكولاتة الهشة بمكونات بسيطة موجودة فالمنزل.

طريقة عمل الكيك الشوكولاتة فالبيت

المقادير: نصف كوب زبد.

كوب و نصف دقيق منخول.

معلقة كبيرة بيكنج بودر.

2 معلقة كبيرة كاكاو.

2 بيضة مفصول البياض عن الصفار في درجة حرارة الغرفة.

ربع كوب زيت.

ربع كوب لبن. إليك أيضا المقالة عن طريقة عمل شوكولاتة دايت لذيذة للشيف سالي فؤاد بسهولة في البيت. للتزين: 75 جرام من الشوكولاتة.

1 ونصف معلقة كبيرة زبد.

نصف كوب لوز مبشور(أي نوع من المكسرات الموجودة).

ربع كوب سكر. إليك أيضا المقالة عن طريقة عمل كيكة الريد ڤيلڤت الأصلية للفلانتين أحلي من الجاهزة في البيت. طريقة تحضير عجين الكيك

احضري وعاء كبير ثم قومي بوضع كلا من السكر والدقيق وبيكنج بودرو اخلطيهم جيدا حتي يتداخل المكنونات جميعا.

و في وعاء أخر ، قومي بوضع كلا من الزيت واللبن وصفار البيض وامزجي الخليط جيدا.

قومي بوضع كلا من الزيت واللبن وصفار البيض وامزجي الخليط جيدا. يضاف خليط الزيت إلى خليط الدقيق والسكر ويخفق بمضرب يدوي أو مضرب كهربائي.

قومي بإحضار أناء واضربي فيه بياض البيض حتي يتماسك ويتجمد.

قومي بأضافة بياض البيض إلى الخليط وقومي بتقليب برفق حتي يتجانس الخليط جيدا.

قومي بإحضار صينية مدهونة بالزين و مرشوش بها الدقيق حتى لا تلزق وتحترق.

صبي الخليط في الصينية المدهونة و يسوى سطحها.

توضع في الفرن في درجة حرارة متوسطة لمدة 15 دقيقة. إليك أيضا المقالة عن هوت شوكليت دايت لحرق الدهون والإحساس بالشبع سالي فؤاد. للتجميل: قومي بتسخين ماء في إناء وقومي بوضع الشوكولا في وعاء على الماء الساخنة وقومي بإذابة الشوكولا في حمام مائي.

بعد أذابة الشوكولاتة قومي بوضع السكر والزبد واللوز ويقلب حتي يذوب السكر والزبد تماما.

وعند أخراج الكيك قومي بتغطيته بالشوكولا و اتركيه حتى يبرد و بالصحة والهنا. عروض ساكو الأسبوعية تخفيضات تصل ل 60% على جميع المنتجات الوسوم

طريقة عمل الكيك الشوكولاتة ، كيك الشوكولا اللذيذ يمكنك أن تقدميه في الفطور لجميع أفراد أسرتك وخاصة الأطفال فأنهم عشاق الشوكولا والحلوى، ويمكنك أيضا أن تقدميها لضيوفك مع الشاي أو القهوة سيكون طعمها لذيذ جدا، فاليكم هذه المقالة عن طريقة عمل الكيك الشوكولاتة الهشة بمكونات بسيطة موجودة فالمنزل.

طريقة عمل الكيك الشوكولاتة فالبيت

المقادير: نصف كوب زبد.

كوب و نصف دقيق منخول.

معلقة كبيرة بيكنج بودر.

2 معلقة كبيرة كاكاو.

2 بيضة مفصول البياض عن الصفار في درجة حرارة الغرفة.

ربع كوب زيت.

ربع كوب لبن. إليك أيضا المقالة عن طريقة عمل شوكولاتة دايت لذيذة للشيف سالي فؤاد بسهولة في البيت. للتزين: 75 جرام من الشوكولاتة.

1 ونصف معلقة كبيرة زبد.

نصف كوب لوز مبشور(أي نوع من المكسرات الموجودة).

ربع كوب سكر. إليك أيضا المقالة عن طريقة عمل كيكة الريد ڤيلڤت الأصلية للفلانتين أحلي من الجاهزة في البيت. طريقة تحضير عجين الكيك

احضري وعاء كبير ثم قومي بوضع كلا من السكر والدقيق وبيكنج بودرو اخلطيهم جيدا حتي يتداخل المكنونات جميعا.

و في وعاء أخر ، قومي بوضع كلا من الزيت واللبن وصفار البيض وامزجي الخليط جيدا.

قومي بوضع كلا من الزيت واللبن وصفار البيض وامزجي الخليط جيدا. يضاف خليط الزيت إلى خليط الدقيق والسكر ويخفق بمضرب يدوي أو مضرب كهربائي.

قومي بإحضار أناء واضربي فيه بياض البيض حتي يتماسك ويتجمد.

قومي بأضافة بياض البيض إلى الخليط وقومي بتقليب برفق حتي يتجانس الخليط جيدا.

قومي بإحضار صينية مدهونة بالزين و مرشوش بها الدقيق حتى لا تلزق وتحترق.

صبي الخليط في الصينية المدهونة و يسوى سطحها.

توضع في الفرن في درجة حرارة متوسطة لمدة 15 دقيقة. إليك أيضا المقالة عن هوت شوكليت دايت لحرق الدهون والإحساس بالشبع سالي فؤاد. للتجميل: قومي بتسخين ماء في إناء وقومي بوضع الشوكولا في وعاء على الماء الساخنة وقومي بإذابة الشوكولا في حمام مائي.

بعد أذابة الشوكولاتة قومي بوضع السكر والزبد واللوز ويقلب حتي يذوب السكر والزبد تماما.

وعند أخراج الكيك قومي بتغطيته بالشوكولا و اتركيه حتى يبرد و بالصحة والهنا. عروض ساكو الأسبوعية تخفيضات تصل ل 60% على جميع المنتجات

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