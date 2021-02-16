طريقة عمل التشيز كيك البارد، تشيز كيك للدايت من الحلويات التي يشتهيها الكثيرين أثناء فترة الرجيم، وبسبب احتوائها علي سعرات حرارية عالية لا تصلح لمتبعين حمية غذائية بغرض إنقاص الوزن وحرق الدهون ، وفي هذه المقالة سنقدم لكم طريقة عمل التشيز كيك البارد لايت بسهولة في البيت للشيف سالي فؤاد يمكنك تناولها أثناء اتباعك لنظام صحي .

طريقة عمل التشيز كيك البارد لايت

هذه الوصفة بدون كيك بدون دقيق أو بسكويت بعكس التشيز كيك الأصلي الذي قمنا بتقديم طريقة عمله سابقا.

المقادير:

كيلو لبنة بيتي قليل الدسم الزبادي قليل الدسم بعد تصفيته عن طريق الشاش ضعي الزبادي خالي الدسم واتركيه في الثلاجة لمدة يومين.

5 ملاعق كبيرة سكر فركتوز أو 7 ملاعق كبيرة فركتوز بحس رغبتك أو سكر دايت باودر

ملعقتين كبار بودرة جيلاتين

قليل من الماء

فانيليا

عصرة من اللمون

في وعاء أضيفي الجيلاتين البودرة، ثم أضيفي إليه قليل من الماء الفاتر وقومي بتقلبيها حتى تثقل.

اخلطي السكر الفركتوز مع كيلو اللبنة، ثم عصير الليمون حتى يكثف القوام وسكر الفركتوز والفانيليا .

علي نار هادئة قومي بوضع الجيلاتين حتى يذوب مرة أخري بعد أن تجمد .

ثم أضفي الجيلاتين علي اللبنة ثم أخلطيهم معا .

طريقة التحضير:

أفرغي الخليط في القالب وقومي بتسويته فيها وأدخلها الثلاجة لمدة ساعتين علي الأقل حتى تتماسك وقومي بتحضير الفاكهة للتزيين

للتزيين يمكنك استخدام الفراولة أو أي نوع فاكهة

سكر الفركتوز

عصير ليمون

طريقة تحضير الفاكهة للتزيين

أضيفي الفاكهة مع السكرعلي النار، وأضيفي اليهم عصير من الليمون حتى تحصلي علي قوام المربي .

وقومي بفرد طبقة من المربي علي التشييز بعد خروجه من الثلاجة ويصبح جاهز علي التقديم

وإليك طريقة عمل بسكويت دايت بدون دقيق قد قدمناه سابقا يمكنك رؤيته للاستفادة .