طريقة صبغ الشعر بالحناء والكركم للون الأشقر اللامع خطوة بخطوة

يعتبر الكركم من فئة التوابل التي انتقلت إلينا من بلاد الهند والذي يعتبر متعدد الإستخدام سواء في طهي الطعام وله استخدامات أخري بعيدة عن مجال الطهي مثل العناية بالبشرة وغيرهم ولكن ظهر الكركم كبديل فعال للصبغات الكيميائية الذي يساعد على تغيير لون الشعر بآمان دون ترك أيّ تأثير سلبي قد يؤثر على صحة الشعر بالإضافة إلى المكونات الأخرى التي تدخل في الصبغة مثل الحناء، تصاب النساء بالإحباط بسبب عدم القدرة على توفير المبالغ المالية لصبغات الشعر بالرغم من وجود الكثير من الأمور البديلة بعيداً عن تكلفة صالونات التجميل مثل تطبيق الصبغة في المنزل بدلاً من الذهاب إلي أيّ مكان آخر وتعقيد الأمر فقد كل ما عليك هو تحضير عدة مكونات للتطبيق ومتابعة خطوات الصبغة والحصول على أفضل النتائج كما يحدث في صالونات التجميل، ونقدم لكم طريقة صبغ الشعر بالحناء والكركم من خلال هذا المقال.

صبغ الشعر بالحناء والكركم

تلجأ الفتيات إلي صالونات التجميل بإستمرار عند الرغبة في حدوث أيّ تغيير للشعر سواء قص الشعر أو صبغ وتغيير اللون الطبيعي للشعر أو أمور العناية الأخرى نتعرض لكثير من عمليات الاستغلال بسبب أسعار الصالونات باهظة الثمن خاصةً في صبغة الشعر، يلجأ البعض لحلول مؤقتة لا تؤدي نفعاً بقدر أضرارها لذلك نلجأ للحلول الطبيعية العلاجية في مثل تلك المواقف ولكن في حالة الأسباب الوراثية أو الأزمات النفسية تأكد أن في تلك الحالة سيستمر وجود الشيب حتى زوال الشيب يصبح مؤقتاً مهما تعددت الحلول ومن أكثر الوصفات الفعالة التي تم الإعلان عنها هذه الوصفة ونقدمها لكم عبر تلك السطور القادمة.

المكونات:

نصف كوب من الحناء.

نصف فنجان من عصير الليمون.

كوب ماء ساخن.

فنجان من مسحوق الكركم.

ملعقتين من الخل الطبيعي.

تحضير طبق بلاستيك ونقوم بتفريغ جميع المكونات من الكركم والحناء والخل والماء ويتم وضع الماء حسب الحاجة سواء إضافة المزيد أو التقليل من الكمية المحددة. ولكن نترك عصير الليمون جانباً وعدم إضافة الليمون مع المكونات أثناء تحضير الصبغة ونترك الصبغة لمدة ساعتين للإندماج والمزج جيداً. بعد قضاء الساعتين نقوم بوضع الليمون والتقليب مرة أخري، نقوم بارتداء قفازات من السيليكون والبدء بتطبيق الحناء على الشعر بإستخدام الفرشاة. ونترك صبغة الحناء والكركم على الشعر لمدة تتراوح بين الساعتين إلى ثلاث ساعات. ثم نقوم بغسل الشعر جيداً بالشامبو الخاص بك مع تنظيف الشعر جيداً ونلاحظ كيفية تحويل الشعر إلى اللون الأشقر اللامع.

طريقة الصبغ

ملحوظة:

للحصول على أفضل النتائج وثبات الصبغة لوقت طويل يجب إحضار المكونات الخاصة بالوصفة من العطار لضمان الجودة.