كريم الأرز الكوري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد وآثار الحبوب والكلف واسوداد الفم، تبحث الكثير من الفتيات والسيدات عن أفضل المنتجات الطبيعية التي تساعد علي تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد المزعجة، كما أن هناك مشاكل أخري تتعرض لها البشرة مثل حب الشباب والنمش وكل هذا يؤثر علي المظهر الجمالي للبشرة، ومن ضمن هذه المنتجات هو كريم الأرز الكوري والذي اشتهر مؤخراً وله نتائج مذهلة تغنيك عن منتجات العناية بالبشرة المكلفة، ولذا من خلال موقع ثقفني سوف أقدم لكي كيفية عمل كريم الأرز الكوري للقضاء علي كل مشاكل البشرة في وقت قصير.

الكريم الكوري لتبييض وشد البشرة وإزالة آثار الحبوب في نصف ساعة فقط

تبييض البشرة وشدها هو ما تريد المرأة الحصول عليه حتي تظل محتفظة بجمالها وأنوثتها، ولهذا عليك استخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل علي منحك التفتيح والتبييض، دون اللجوء لشراء منتجات العناية بالبشرة الضارة بجلد الوجه.

كريم الأرز والنشا لتبييض وشد البشرة وعلاج مشاكلها

الأرز يعمل علي تبييض البشرة والتخفيف من التهاب الجلد وتهيج الوجه، كما يحارب علامات الشيخوخة المبكرة ويعالج حب الشباب ويقشر الخلايا الميتة مما يزيد من إنتاج الكولاجين ويحسن من مرونة الجلد، أما النشا يفتح البشرة ويجعلها مشدودة كما يمتص الزيوت الزائدة من الوجه مما يساعد في غلق المسام.

2 ملعقة صغيرة من الأرز المطحون.

2 ملعقة صغيرة من النشا.

3 ملاعق كبيرة من ماء الورد أو ماء الأرز.

علبة زجاجية محكمة الغلق.

قومي بوضع الأرز المطحون والنشا في وعاء صغير، ثم أضيفي ماء الورد أو ماء الأرز بالتدريج حتي تحصلي علي قوام الكريم.

بالتدريج حتي تحصلي علي قوام الكريم. يوضع الكريم الكوري علي بشرة نظيفة من الرقبة حتي الوجه، ويترك لمدة 30 دقيقة حتي يجف وتصبح البشرة مشدودة ثم يغسل الوجه بالماء الدافيء ثم البارد.

ويستخدم كريم الأرز الكوري مرتين في الأسبوع، كما يمكن وضع الكريم تحت العين وعلي اليدين لأنه آمن تماماً وسوف يمنحك نتيجة مضمونة من أول استعمال.

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مكونات كريم الأرز الكوري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيدطريقة تحضير كريم الأرز الكوري وكيفية استخدامه علي البشرة