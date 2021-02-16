دراسة: علاقة عدم ممارسة الرياضة بالنوبات القلبية المفاجئة

كما أن للممارسة الرياضة فوائد صحية عديدة، فلعدم ممارسة الرياضة أضرار عديدة أيضاً، فغير السمنة وضعف العضلات وضيق النفس، وهي أول مضافات السمنة، هنالك أعراض أكثر خطورة منها أمراض القلب والأوعية الدموية، وهاهي دراسة تؤكد ذلك.

الرياضة والنوبات القلبية:

الوفاة نتيجة النوبات القلبية ترتفع لدى الأشخاص الذيم لم يمارسوا أي أنشطة بدنية، والعكس صحيح فإن إتباع نمط حياة يعتمد على ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية يُقلل من فرص الوفاة المفاجئة نتيجة الإصابة بالنوبات القلبية، وجاء ذلك في دراسة نُشرت في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية وهى مجلة تابعة للجمعية الأوروبية لأمراض القلب (ESC).

تفاصيل الدراسة:

قام الباحثون بتطبيق الدراسة على 28140 فردًا من دول أوروبية مختلفة لتحليل الارتباط بين مستوى النشاط البدني وخطر الوفاة المفاجئ بسبب النوبات القلبية، على مدار 28 يومًا، مع مراعاة عوامل عديدة وهى العمر والجنس والسكرى وضغط الدم والتاريخ العائلي لأمراض القلب والتدخين والوزن ونسبة الكوليسترول بالدم واستهلاك الكحول والحالة الاجتماعية والاقتصادية.

نتيجة الدراسة:

أشارت الدراسة إلى وفاة 17.7% من إجمالي المشاركين بواقع 4.976 شخص في غضون 28 يومًا بالنوبة القلبية، توفى من بينهم 3.101 شخص بنسبة 62.3٪ بشكل مفاجئ، حيث أكدت نتائج الدراسة أن الأشخاص الذين كانوا يمارسون الرياضة وأنشطة بدنية انخفض لديهم خطر الإصابة بنوبة قلبية مفاجئة وقاتلة لمدة 28 يومًا بنسبة تتراوح بين 33-45٪ مقارنة بالأفراد المستقرين.

من جانبه، قال مؤلف الدراسة الدكتور كيم وادت هانسن من مستشفى (بيسببيرج) كوبنهاجن بالدنمارك "توفى ما يقرب من 18٪ من المرضى الذين أصيبوا بنوبة قلبية في غضون 28 يومًا مما يثبت خطورة هذه الحالة بالنسبة للأفراد الذين لا يمارسون أي أنشطة بدنية".

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.