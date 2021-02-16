ماهو مرض رينود الشائع لدى النساء وما اعراضه

مرض رينود مرض نادر يصيب الأدعية الدموية لأصابع اليدين والقدمين، ويمكن أن يصيب المرض أوعية الدم في الأنف والشفتين وصيوان الأذن، وحسب موقع "كليفلاند كلينك أبوظبي" تُمثل النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15-40 عامًا نسبة​ 75% من مرضى هذا المرض، فما دوت الخليج أعراضه وأسبابه.

أعراض مرض رينود:

تمر أعراض مرض رينود بثلاثة مراحل رئيسية وهي:

يتحوّل لون الجلد من اللون الطبيعي إلى اللون الأبيض ويحدث ذلك بسبب قلة تدفق الدم خلال الشرايين في أصابع اليدين أو القدمين.​

يتحوّل لون الجلد من اللون الأبيض إلى الأزرق وذلك بسبب عدم وصول الدم المحمل بالأكسجين إلى الشرايين في أصابع اليدين أو القدمين وفي هذه المرحلة يشعر المريض بالبرودة والخدر.

يتحوّل لون الجلد من اللون الأزرق إلى الأحمر بسبب عودة تدفق الدم إلى أصابع اليدين أو القدمين.​

ثم تصاب أصابع اليدين أو القدمين بالانقباض و التنميل.

وعلى هذا المنوال تكون نوبات مرض رينود ويمكن أن تستمر النوبة الواحدة لفترة تتراوح من ثوانٍ إلى عدة ساعات.

وبسبب تكرار هذه النوبات تصاب أصابع اليدين و القدمين بالأعراض التالية:

ألم وتورم اليدين أو القدمين.

ظهور تقرحات بين الأصابع.

الإصابة بالغرغرينا في الأصابع.

أنواع مرض رينود وأسبابه:

هنالك نوعان رئيسيان لمرض رينود وهما النوع الأساسي والنوع الثانوي.

مرض رينود الأساسي: عندما يكون المرض بأعراض خفيفة ويصيب الشخص كمرض رئيسي دون سبب آخر، وهنا يمكن أن يكون سببه نتيجة التعرض المفاجئ للبرد أو الإجهاد النفسي.

عندما يكون المرض بأعراض خفيفة ويصيب الشخص كمرض رئيسي دون سبب آخر، وهنا يمكن أن يكون سببه نتيجة التعرض المفاجئ للبرد أو الإجهاد النفسي. مرض رينود الثانوي: عندما يكون المرض بأعراض خطيرة وهو نادر، ويحدث نتيجة للإصابة بمرض آخر مثل مرض الذئبة أو التهاب المفاصل الروماتويدي.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.