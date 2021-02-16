يعد مرض السكري من الامراض المزمنة والخطيرة التي تواجه الكثيرين حول العالم حتى الاطفال الصغار منهم.

ومع تزايد اعداد المصابين بهذا الداء بنوعيه الاول والثاني، بسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم، بات من الضروري جداً التنبه لأية علامات يمكن ان تنبئ بالاصابة بهذا المرض او امكانية الاصابة به.

ويتطور مرض السكري من النوع الثاني بطريقة لا يمكن تمييزها، ولا يظهر الا عند وصول السكر في الدم لمستويات مرتفعة جداً. ما يسبب جملة من الاعراض المثيرة للقلق.

لهذا يوصي الاطباء والخبراء بضرورة التنبه لبعض العلامات التحذيرية التي تؤشر لارتفاع مستويات السكر في الدم، لضمان عدم تفاقم الحالة الصحية.

علامات تحذيرية لارتفاع مستويات السكر في الدم

يعد مرض السكري من النوع الثاني حميداً البداية بسبب الآلية الخاطئة التي تدفعه للتسبب باضطراب في مستويات السكر. وهذه الآلية دوت الخليج ارتفاع مستويات السكر في الدم، التي تعتبر تهديداً مباشراً ودائماً لمرضى السكر.

وعادة ما يكون الاشخاص المصابون بمرض السكري، عرضة لعدم استقرار مستويات السكر في الدم نتيجة عدم قدرة البنكرياس على انتاج الانسولين، وهو الهرمون الذي يعمل على ضبط السكر في الدم. ما يؤدي في نهاية الامر لمستويات غير مقيدة من السكر.

ويقف ارتفاع السكر في الدم وراء اعراض مرض السكري من النوع الثاني، كونه يتداخل بشكل كبير مع عمليات الجسم الحيوية.

وبحسب ما أورد موقع "روسيا اليوم" نقلاً عن موقع "إكسبريس"، أفادت الدكتورة افثيميا كارا، استشارية الغدد الصماء في عيادة الاطباء في عيادة هارلي ستريت من انه كلما زاد ارتفاع السكر في الدم، زاد مدى الاعراض المرافقة للمرض.

مضيفة ان التأخر في علاج ارتفاع السكر في الدم او عدم علاجه، يمكن ان يسبب الجفاف الشديد وتراكم الاحماض السامة (او الكيتونات) في الدم والبول.

وتؤكد الدكتورة كارا ان ارتفاع مستويات الجلوكوز وزيادة وتيرة التبول وكميته والشعور بالعطش الشديد دوت الخليج أعراض تحذيرية لارتفاع مستويات السكر في الدم والتي قد تحمل آثاراً غير مباشرة على صحة المريض.

موضحة في الوقت ذاته ان هذه الاعراض يمكن ان تتسبب بصعوبة النوم وتعطله بسبب الحاجة الدائمة للتبول ليلاً والعطش والجوع.

علامات الانذار المتأخر لارتفاع مستويات السكر في الدم

في حين ان علامات الانذار المتأخر لارتفاع السكر في الدم يمكن ان تتضمن التالي:

رائحة الفم الكريهة وجفاف الفم.

الغثيان والتقيؤ.

وجع البطن.

الضعف العام والارتباك والتشوش.

التنفس بسرعة كبيرة والشعور بضيق في التنفس.

الغيبوبة.

اضطرابات النوم.

اضافة الى اعراض التهيج وعدم الاستقرار والشعور بحرارة شديدة في الجسم. ما يسبب الارق والحاجة للاستيقاظ في منتصف الليل مع التعرق الشديدة والقشعريرة بحسب كارا.

تململ الساقين واعتلال الاعصاب السكري

كما ان مرض السكري وارتفاع مستويات السكر في الدم يمكن ان يسببان متلازمة تململ الساقين، وهي مشكلة صحية يشعر خلالها المريض بالحاجة لتحريك الساقين اثناء الجلوس او الاستلقاء، ما يصعب عليه النوم بشكل جيد.

كذلك يعاني مرضى السكري من الاصابة باعتلال الاعصاب السكري نتيجة عدم السيطرة على السكر الذي يشهد ارتفاعاً كبيراً في مستوياته. واعتلال الاعصاب السكري يسبب تلف الاعصاب في القدمين او الساقين، مترافقاً مع الالم والوخز والتنميل والحرق كجزء من اعراض هذه المشكلة.

ووفقاً للدكتور كارا، يمكن لهذه الاعراض ان تتعارض بشدة مع النوم وتجعله صعب المنال، ما يدفع المصاب بالسكري للاستيقاظ خلال الليل.