طريقة دجاج بالبطاطس المشوية بالفرن بتتبيلة جديدة لا أبسط ولا ألذ من كده

طريقة دجاج بالبطاطس المشوية بالفرن، من أسهل وصفات التي تقدم عادة في المناسبات والعزومات ومن الأطباق المشهورة التي تشتهر بها معظم مطابخ العالم العربي والايطالي، لأن الدجاج من أسهل أنواع الأطعمة وسنحضرها اليوم ونعدها بنوعين من المكونات وعليها عدد من التوابل، وتصنع بدجاج كبير الحجم وأن تلك المكونات غنية بالعصارة لن تفقد حجمها خاصة أثناء الشوي كما إنها سوف تكفي كل أفراد الأسرة وتكون متماسكة وومتلئة ويكون لون جلدها أحمر بلون الشوي الرائع، وسنعد تلك الوصفة مع البطاطس التي تناسب صواني الدجاج بالفرن. دجاج بالبطاطس المشوية بالفرن نحتاج إلى دجاجة كبيرة الحجم حوالي 1400 جرام. عدد 5 حبات من بطاطس حوالي كيلو بطاطس مقطعة إلى شرائح رقيقة. رأس ثوم مهروسة ناعم. نصف كوب من زيت الزيتون. مكونات تتبيلة دجاج بالفرن ملعقة صغيرة من الكمون الناعم. نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقة صغيرة من الملح. نصف ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون. نصف ملعقة كبيرة عصير ليمون. خطوات تحضير بطاطس مع دجاج بالفرن يتم تقطيع الدجاجة إلى أربع قطع وتتبل بكل توابل من فلفل وكزبرة ناعمة والحبهان والليمون وباقي المكونات التتبيلة.

ثم في وعاء جاف يتم وضع الدجاج المتبل ويغطي جيدا ويترك داخل الثلاجة لمدة 3 ساعات حتى تتأكد من تشرب التتبيلة للمكونات.

ثم تتبل قطع البطاطس بالزيت والملح والفلفل والثوم المفروم والكمون وتوزع البطاطس في صينية كبيرة ونضيف لها نصف كوب من الماء.

ثم ترص قطع الدجاج على البطاطس وتدخل الصينية إلى الفرن الساخن بدرجة 200 مئوية، وتترك لمدة ساعة تقريبا حتى تنضج تماما وتحمر قطع الدجاج.

وتدهن قطع الدجاج بقطعة من الزبدة وتشغل شواية الفرن حتى تأخذ لون ذهبي جميل لمدة دقائق فقط، ثم تخرج من الفرن وتقدم مع سلطة الخضراء وسلطة الزبادي. الأكثر شراء عروض تمويل سيارات بدون دفعة أولى أو رسوم وأسعار مخفضة دجاج بالبطاطس المشوية بالفرنمكونات تتبيلة دجاج بالفرنخطوات تحضير بطاطس مع دجاج بالفرن الوسوم

طريقة دجاج بالبطاطس المشوية بالفرن، من أسهل وصفات التي تقدم عادة في المناسبات والعزومات ومن الأطباق المشهورة التي تشتهر بها معظم مطابخ العالم العربي والايطالي، لأن الدجاج من أسهل أنواع الأطعمة وسنحضرها اليوم ونعدها بنوعين من المكونات وعليها عدد من التوابل، وتصنع بدجاج كبير الحجم وأن تلك المكونات غنية بالعصارة لن تفقد حجمها خاصة أثناء الشوي كما إنها سوف تكفي كل أفراد الأسرة وتكون متماسكة وومتلئة ويكون لون جلدها أحمر بلون الشوي الرائع، وسنعد تلك الوصفة مع البطاطس التي تناسب صواني الدجاج بالفرن. دجاج بالبطاطس المشوية بالفرن نحتاج إلى دجاجة كبيرة الحجم حوالي 1400 جرام. عدد 5 حبات من بطاطس حوالي كيلو بطاطس مقطعة إلى شرائح رقيقة. رأس ثوم مهروسة ناعم. نصف كوب من زيت الزيتون. مكونات تتبيلة دجاج بالفرن ملعقة صغيرة من الكمون الناعم. نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقة صغيرة من الملح. نصف ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون. نصف ملعقة كبيرة عصير ليمون. خطوات تحضير بطاطس مع دجاج بالفرن يتم تقطيع الدجاجة إلى أربع قطع وتتبل بكل توابل من فلفل وكزبرة ناعمة والحبهان والليمون وباقي المكونات التتبيلة.

ثم في وعاء جاف يتم وضع الدجاج المتبل ويغطي جيدا ويترك داخل الثلاجة لمدة 3 ساعات حتى تتأكد من تشرب التتبيلة للمكونات.

ثم تتبل قطع البطاطس بالزيت والملح والفلفل والثوم المفروم والكمون وتوزع البطاطس في صينية كبيرة ونضيف لها نصف كوب من الماء.

ثم ترص قطع الدجاج على البطاطس وتدخل الصينية إلى الفرن الساخن بدرجة 200 مئوية، وتترك لمدة ساعة تقريبا حتى تنضج تماما وتحمر قطع الدجاج.

وتدهن قطع الدجاج بقطعة من الزبدة وتشغل شواية الفرن حتى تأخذ لون ذهبي جميل لمدة دقائق فقط، ثم تخرج من الفرن وتقدم مع سلطة الخضراء وسلطة الزبادي. الأكثر شراء عروض تمويل سيارات بدون دفعة أولى أو رسوم وأسعار مخفضة دجاج بالبطاطس المشوية بالفرنمكونات تتبيلة دجاج بالفرنخطوات تحضير بطاطس مع دجاج بالفرن

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