طريقة عمل كفتة الدجاج في الفرن اللذيذة زي المطاعم واحلى بخلطة سرية

كفتة الدجاج، تعتبر من الوجبات الخفيفة التي يحبها الكثير، وتبحث بعض السيدات على وجبات خفيفة وسريعة التحضير وبأقل الإمكانيات والتكلفة، تعتبر من أشهى الوجبات، تحتوي على خلطة سرية زي كفتة الحاتي وأحلي، ويقدم بجانبها الارز الابيض والسلطات وغيرها، وسوف نتعرف متابعينا على مكونات وطريقة تحضير كفتة الدجاج اللذيذة.

مكونات عمل كفتة الدجاج

تحتوي كفتة الدجاج على بعض المكونات وهي كالتالي:-

4 قطع كبيرة من فيليه الدجاج.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الشطة المجروشة.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

ربع كوب من المايونيز.

بيضة كبيرة.

2 بصلة متوسطة مفرومة فرماً ناعماً.

3 فصوص من الثوم المهروس.

كوب من جبن الشيدر.

2 بصلة متوسطة مقطعة إلى شرائح.

ربع كوب من الجبن الرومي.

2 حبة متوسطة من الطماطم المقطعة إلى شرائح.

2 كوب من المشروم المقطع إلى شرائح.

2 ملعقة كبيرة من الريحان المجفف.

كوب من الجبن الموزاريلا.

طريقة التحضير

مكونات التقديم

سوف نتعرف على طريقة تحضير كفتة الدجاج اللذيذة وهي كالتالي:-

نقوم بتحضير إناء ونضع به الدجاج المقطع إلى مكعبات ناعمة جداً باستعمال سكين حادة. نضيف بعد ذلك الدقيق والبابريكا وبهارات الدجاج بالمايونيز والبيض والشطة والبصل والثوم والملح والفلفل الأسود وتقليب المكونات جيداً إلى أن تتكون كفتة متجانسة. نقوم بتحضير صينية ونضع كمية قليلة من زيت الذرة في مقلاة ونضعها على نار متوسطة لتسخين الزيت. نأخذ كمية من العجينة ووضعها بخفة في المقلاة على شكل قرص ثم وضع عدة أقراص بطريقة متباعدة حتي الأنتهاء من الكمية. نتركها حتى تتماسك وتأخذ اللون الذهبي ثم نقلبها على الجانب الآخر حتي تأخذ نفس اللون وتنضج ونضعها في صينية الفرن. تحضير مكونات التقديم وضع البصل في نفس المقلاة وتقليبه إلى أن يذبل ثم نضيف المشروم وتقليبه مع البصل لمدة دقيقتين. نضع الخليط عن النار وتوزيعه فوق الأقراص أو الأصابع ثم توزيع شرائح الطماطم فوق البصل، والمشروم. ننثر بعد ذلك الجبن الموزاريلا، والجبن الشيدر، والجبن الرومي والريحان. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وتثبيت الرف الشبكي في وسط الفرن. ندخل الصينية إلى الفرن وتركها لمدة 30 دقيقة أو أكثر إلى أن تنضج وتتسبك تماماً. نخرج الصينية من الفرن ونتركها جانباً حتى يبرد قليلاً وتقديمه ساخناً مع الأرز الأبيض والسلطة وبالهنا والشفا.