وصفة الفازلين لتطويل الشعر وتنعيمه بجنون في دقائق ومن أول استعمال

وصفة الفازلين لتطويل الشعر، هل تعلمين أنه بإمكانك إطالة شعرك باستخدام الفازلين الذي يتم استخدامه لترطيب البشرة؟!، حيث لا تقتصر استخدامات وفوائد الفازلين على العناية بالبشرة فقط، وهذا لأن الفازلين يساعد على علاج مشاكل كثيرة يتعرض لها الشعر، ومن هذه المشاكل التقصف والتساقط والشيب المبكر/ كما أثبت الفازلين فاعليته الكبيرة في إطالة الشعر، وهذا لأنه ينشط الدورة الدموية بشكل كبير في الأس وهذا بدوره يحفز بصيلات الشعر على النمو بشكل أسرع.

يمكن خلط الفازلين مع أحد الزيوت المفيدة للشعر مثل زيت الخروع أو زيت جوز الهند أو زيت الأرجان.

حيث يتم تذويب ربع كوب من كريم الفازلين ونضعه في حمام مائي.

وبعد ذلك نضيف له ملعقة كبيرة من أي زيت من الزيوت السابقة.

وبعدها نوزع الخليط على الشعر بالكامل، مع الحرص على تدليك فروة الرأس بشكل جيد.

ويتم ترك هذا الخليط على الشعر أطول فترة ممكنة ومن الأفضل تركه ليلة كاملة.

وفي الصباح يتم غسله جيداً بالماء الفاتر والشامبو الطبي، ومع تطبيق هذا الخليط ثلاث او أربع مرات في الأسبوع الواحد تظهر النتيجة بعد أول أسبوع.

وصفة الفازلين لتطويل الشعر وتنعيمه بجنونأفضل طريقة لتطويل الشعر بسرعة

يمكن هرس فصين من الثوم وخلطهم مع ربع كوب من الفازلين المذوب، وبعدها يطبق الخليط على الشعر ويترك لمدة لا تقل عن ساعة كاملة، وبعدها يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الطبي، وللتخلص من رائحة الثوم نقوم بخل ملعقة كبيرة من البيكنج صودا مع كوب من الماء، ثم نقوم بغسل الشعر بهذا الخليط وبعد مرور خمس دقائق يتم غسل الشعر بالماء الفاتر، ومن الأفضل تكرار هذه الطريقة مرتين كل أسبوع.

الطريقة الصحيحة لتطويل الشعر بالفازلين

يمكن استخدام الفازلين فقط لتطويل الشعر،وهذا عن طريق إذابة ربع كوب منه ونضعة في حمام مائي وبعد ذلك نقوم بتطبيقه على كامل الشعر ونقوم بتغطيته ونترك الشعر لليلة كاملة، وفي اليوم التالي نقوم بغسل الشعر بالماء والشامبو الطبي، ويمكن إضافة ملعقة كبيرة من البيكنج صودا إلى الشامبو قبل غسل الشعر إذا كان الشعر دهني وهذا للتأكد من إزالة الفازلين بشكل نهائي من الشعر، ويتم استخدام هذه الطريقة مرة واحدة فقط في الأسبوع.