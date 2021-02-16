لكل العرايس أقوي كريم تفتيح ساحر للعرايس لتفتيح المناطق الحساسة والابطين وجميع الاماكن

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تعرفي معنا على كريم منزلي من صنع يدك لتفتيح الجسم:
كريم الحليب:
- نقوم بخلط ملعقة من الحليب السائل، مع القليل من قطرات الليمون الطازج، نقومك بخلط المكونات معاً بشكل جيد.
- ومن ثم قومي بتطبيق الكريم على البشرة ويترك لمدة نصف ساعة حتى أن تجف تماماً.
- ومن ثم نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر، مع الحرص على أن يتم تكرار الوصفة لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام من أجل الحصول على بشرة مشرقة.
أقوي كريم تفتيح وأهم الماسكات الطبيعية لتفتيح البشرة
قناع الخميرة والسكر:
- نقوم بمزج نصف ملعقة من السكر الأبيض وملعقتين من الخميرة وملعقة من زيت الزيتون، ونصف كوب من عصير الليمون وتخلط كافة المكونات معاً، حتى أن تحصلين على قوام متجانس.
- ونقوم أخذ حمام وتطبيق القناع على الجسم مع التدليك حتى تقومي بتقشير المناطق الداكنة وتفتيح الجسم، وتشطف بالماء الفاتر.
- من الضروري أن تهتم العروس أن تنام لقسط كافي لأن ذلك يعيد بالتأثير الإيجابي على بشرتها على أن تكون صافية ونقية بالصباح، مما يساعد في التخلص من الهالات السوداء وغيرها من المشاكل.
- الحرص على تناول الشوكولاتة لأنه تساعد على زيادة هرمون السعادة بالجسم وبالتالي تجعلك تشعرين بالاسترخاء والراحة.
- الاهتمام بنظام الغذائي وتناول البروتين، مع مراعاة تطبيق وصفات طبيعية تحتوي على كولاجين مثل قناع لبان الدكر للعناية بالبشرة.
- طريقة إخفاء الصورة في تطبيق توكلنا
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تعرفي معنا على كريم منزلي من صنع يدك لتفتيح الجسم:
كريم الحليب:
- نقوم بخلط ملعقة من الحليب السائل، مع القليل من قطرات الليمون الطازج، نقومك بخلط المكونات معاً بشكل جيد.
- ومن ثم قومي بتطبيق الكريم على البشرة ويترك لمدة نصف ساعة حتى أن تجف تماماً.
- ومن ثم نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر، مع الحرص على أن يتم تكرار الوصفة لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام من أجل الحصول على بشرة مشرقة.
أقوي كريم تفتيح وأهم الماسكات الطبيعية لتفتيح البشرة
قناع الخميرة والسكر:
- نقوم بمزج نصف ملعقة من السكر الأبيض وملعقتين من الخميرة وملعقة من زيت الزيتون، ونصف كوب من عصير الليمون وتخلط كافة المكونات معاً، حتى أن تحصلين على قوام متجانس.
- ونقوم أخذ حمام وتطبيق القناع على الجسم مع التدليك حتى تقومي بتقشير المناطق الداكنة وتفتيح الجسم، وتشطف بالماء الفاتر.
- من الضروري أن تهتم العروس أن تنام لقسط كافي لأن ذلك يعيد بالتأثير الإيجابي على بشرتها على أن تكون صافية ونقية بالصباح، مما يساعد في التخلص من الهالات السوداء وغيرها من المشاكل.
- الحرص على تناول الشوكولاتة لأنه تساعد على زيادة هرمون السعادة بالجسم وبالتالي تجعلك تشعرين بالاسترخاء والراحة.
- الاهتمام بنظام الغذائي وتناول البروتين، مع مراعاة تطبيق وصفات طبيعية تحتوي على كولاجين مثل قناع لبان الدكر للعناية بالبشرة.
- طريقة إخفاء الصورة في تطبيق توكلنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لكل العرايس أقوي كريم تفتيح ساحر للعرايس لتفتيح المناطق الحساسة والابطين وجميع الاماكن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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