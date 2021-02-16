ضعيها علي حب الشباب وحفر الوجه والندبات ولن تصدقي النتيجة بشرة ناعمة بدون حفر نهائي

ضعيها علي حب الشباب وحفر الوجه والندبات في مرحلة المراهقة نتعرض لمشكلة الندبات وحب الشباب التي تسبب ضرر وتلف البشرة حتى بعج التخلص منها تترك ورائها أثار عنيدة مثل حفر الوجه المزعجة كذلك البشرة الدهنية ووضع مواد كيميائية ومستحضرات تجميل تسبب تلف البشرة ويظهر عليها هذه الحفر، ومن المؤكد أن كل ذلك يسبب الظهور بإطلالة غير ملائمة لكي، ومن هنا تبدأ عملية البحث في معرفة طرق تساعدك في التخلص من حفر الوجه، ونحن هنا اليوم لنوفر لكي مكونات طبيعية من منزلك تمكنك من العناية بالبشرة والتخلص من الحفر بكل سهولة، وتمنحك بشرة نضارة وأكثر شباب.

تخلصي من حفر الوجه بالأعشاب

شرائح البطاطا:

لها الفعالية الكبيرة في التخلص من البقع والحفر الموجودة في الوجه، عند القيام بتدليك البشرة بشرائح البطاطا وتترك على الوجه حتى أن تجف.

زيت الزيتون:

من أهم الزيوت الطبيعية التي يتم اللجوء إليها للكثير من المشاكل التجميلية المتعددة، كما أنه فعال في التخلص من الحفر التي تظهر على الوجه، كما أنه من المكونات التي توفر الترطيب العميق لبشرتك.

خليط الليمون والعسل:

ذلك الماسك يساعدك في التخلص من حفر الوجه التي تظهر على البشرة، كما أنه من المقشرات الطبيعية لتنظيف البشرة بعمق، وعند فرك البشرة بالمزيج يقضي على أثار حب الشباب والحفر التي تظهر على الوجه.

خلطات طبيعية للتخلص من حفر الوجه وحب الشباب

يوجد بعض الوصفات الطبيعية للتخلص من حفر الوجه وحب الشباب:

صودا الخبز:

مادة فعالة في تقشير البشرة وتلائم الجروح، ويتم الاستعانة به من خلال.

إضافة القليل من بيكربونات الصوديوم لكمية من الماء حتى أن نحصل على عجينة.

توضع على البشرة وتترك لمدة دقيقتين ومن ثم نقوم بغسل البشرة وترطيبها بزيوت طبيعية.

الشاي الأخضر:

يساعدك في التخلص من حفر الوجه من خلال إحضار كوب من الشاي الأخضر.

من خلال إحضار كوب من الشاي الأخضر. يوضع على النار حتى يغلي، ومن ثم يرفع ويترك جانباً حتى يبرد.

يضاف له ملعقة من الشوفان وتخلط المكونات سوياً حتى نحصل على عجين.

ونقوم بتطبيق المزيج على البشرة ويترك لمدة نصف ساعة ومن ثم تغسل بالماء الفاتر.

ويتم تكرار الوصفة مرتين من كل أسبوع.