طريقة عمل شوربة العدس الأصفر بالشعرية ..فوائد أكلة الشتاء الساخنة

شوربة العدس الأصفر بالشعرية، هو أمر لا غنى عنه في ليالي الشتاء التي تمتاز بالبرودة، خاصة في هذا التوقيت من كل عام، وفوائد طبق العدس كثيرة ومهمة للجسم والإنسان، وتعتبر تلك الأكلة من أهم الأكلات الشتوية المميزة في مصر والعالم أجمع، ولذلك تعتبر من أبرز الاكلات في فصل الشتاء الذي يمتاز بالبرودة الشديدة والقارسة، وعليه فإننا سنعرض لكم كيفية عمل العدس الأصفر بالشعرية، أو عمل العدس بالارز.

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر بخطوات سهلة

سنعرض لكم المكونات اللازمة لتجهيز طبق العدس الأصفر اللذيذ والممتع، ولذلك قبل البدء لابد من تجيهز المكونات التالية وهي :

1 – 5 أكواب ماء.

2 – بصلة واحدة مفرومة بشكل ناعم.

3 – عدد واحد جزرة مقطعة لأجزاء صغيرة لأهميتها في إعطاء الطعم الرائع.

4 – عدد 3 حبات من الطماطم وتكون متوسطة الحجم.

5 – حبة بطاطس يتم تقطعيها لمكعبات صغيرة.

6 – كمية معقولة من الشعرية تكون حسب الرغبة.

7 – فلفل اسود وملح وهما مهمان للغاية.

8 – عدد 1 ملعقة كمون وهي البهارات الهامة.

9 – مكعب من مرقة الدجاج.

طريقة تحضير العدس الأصفر بالشعرية في الشتاء

في البداية قبل تحضير طبق العدس الأصفر بالشعرية، نقوم بغسله والعمل على تصفية الكمية بشكل جيد للغاية، بعد ذلك يتم إحضارإناء متوسط الحجم ووضعه على النار وهو به كمية من المياه، والهدف من تلك الخطوة وضع العدس في الماء المغلي، ويضاف العدس والخضروات والبصل والطماطم التي تم تقطعيها لمكعبات وقطع للإناء الموضوع على النار، وبعد ذلك يجب الانتظار لمدة نصف ساعة حتي تنضح شوربة العدس الأصفر.

نأتي للخطوات التالية في تحضير طبق العدس الأصفر، نقوم بوضع جميع المكونات الخاصة بالشوربة في الخلاط وخلطها بشكل جيد حتى نحصل على الخليط المتجانس من شوربة العدس، وبعد ذلك نجهز الشعرية وذلك من وضعها في إناء به قليل من الزيت على النار، وننتظر حتى تصل الشعرية إلى درجة الإحمرار، ونضيف الشوربة إلى الشعرية وهما على النار لمدة تصل إلى 10 دقائق متواصلة، وبذلك تصبح شوربة العدس الأصفر بالشعرية اللذيذة جاهزة، وتقدم ساخنة للأسرة او الضيوف.

فوائد شوربة العدس الأصفر

تمتاز تلك الأكلة بأنها تعمل على تدفئة الجسم داخليا خاصة في أيام الشتاء أو مع البرودة القارسة، طبق غني بالفيتامينات والعناصر التي يحتاجها الجسم، خاصة أنه يتضمن عناصر غذائية هامة مثل البقوليات والخضروات مثل البطاطس والبصل.