زيادة معدل حرق السعرات الحرارية لخسارة الوزن بسهولة وفعالية بخطوات بسيطة

زيادة معدل حرق السعرات الحرارية لخسارة الوزن , أن عملية الأيض (التمثيل الغذائي) هي العمليات التي يقوم الجسم بها للحصول علي الطاقة أو صنع الطاقة, فكلما زاد معدل الأيض لديك، زادت قدرة جسمك علي حرق السعرات الحرارية وبالتالي خسارة وزنك الزائد بالإضافة إلي أن معدل الأيض العالي يعطيك حيوية ويجعلك تشعر بالتحسن في أداء وظائفك اليومية.واليوم سنقدم لكم الطرق الأفضل بناء علي دراسات علمية مثبتة لزيادة معدل حرق السعرات الحرارية.

إدخال الأطعمة الغنية بالبروتين في كل وجبة: هل تعلم عزيزي القارئ بأنه يمكنك حرق المزيد من السعرات عن طريق تناول الطعام! حسناً، دعني أخبرك بالمصطلح العلمي لهذا وهو (التأثير الحراري للغذاء Thermic effect of food)، ببساطة هي السعرات الحرارية المطلوبة لهضم وامتصاص الطعام الذي تناولته، ويعتبر البروتين هو العنصر الغذائي الأعلى والذي يتطلب المزيد من السعرات الحرارية لهضمه، وبالتالي فهو يزيد معدل الحرق بنسبة 15-30% مقارنة بالنسبة المطلوبة لحرق الكربوهيدرات 5-10% والنسبة لحرق الدهون 0-3 %.

(تناولك للبروتين يساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية والشعور بالشبع بطريقة أفضل)

شرب المزيد من الماء: أثبتت الدراسات العلمية بأن الأشخاص الذين يشربون الماء بدلا من المشروبات الغازية والعصائر المحلاة، يخسرون وزنهم بطريقة أسرع وأكثر فعالية, لاحتواء تلك المشروبات على نسبة عالية من السكريات. كما أثبتت الدراسات أن شرب نص لتر من الماء تساعد علي زيادة معدل حرق السعرات بنسبة 10-30% لمدة ساعة بعدها.

(شرب الماء يمكنه أن يساعدك على خسارة الوزن عن طريق زيادة معدل الحرق والشعور بالامتلاء قبل تناول الوجبات)

ممارسة الرياضة: أن ممارسة الرياضة تحسن مزاجك وتقوي عضلة القلب وتساعدك أيضاً على خسارة وزنك وخاصة تمارين الرياضة ذات الشدة العالية High Intensity Interval Workout (HIIT) التي تساعد بشكل كبير على زيادة معدل حرق الدهون بالجسم لذا لابد من إدخال الرياضة في روتينك اليومي لإنقاص وزنك.

ممارسة تمارين حمل الأثقال : تعتبر العضلات اكثر حرقاً للطاقة من الدهون لذلك العمل علي بناء عضلات جسمك و تعزيزها يزيد من معدل الحرق لديك حتي في حالة عدم بذل لمجهود.

(يمكنك ممارسة الرياضة وتنويعها بين التمارين عالية الشدة وتمارين رفع الاثقال لبناء عضلاتك و حرق المزيد من الدهون)

زيادة نشاطك البدني: أن الجلوس لفترات طويلة و بدون بذل أي مجهود يحرق القليل من السعرات الحرارية, لذلك عند زيادة النشاط الحركي مثل الوقوف أو المشي , يزيد من حرق السعرات الحرارية لديك.

الحصول على قسط كافي من النوم: أتبتت الدراسات أن عدم النوم والسهر طويلًا له تأثير كبير على زيادة الوزن, حيث أن قلة النوم تؤدي إلى زيادة نسبة السكر في الدم ومقاومة الأنسولين المرتبطين بمرض السكر من الفئة الثانية , كما أنه يحفز أفزاز هرمون الجوع مما يسبب فيما يعرف (جوع منتصف الليل) وبالتالي تناول الطعام بكميات كبيرة واكتساب الوزن.

شرب القهوة: يعمل الكافيين الموجود بالقهوة علي زيادة معدل الحرق لديك بنسبة 3-11% كما انه يساعدك على الشعور بالامتلاء وإعطاؤك طاقة لزيادة نشاطك البدني.

أن عملية خسارة الوزن تحتاج إلي أرادة ومواظبة وصبر ولكن عندما تصل للنتيجة المرجوة من خسارة وزنك ستقول لنفسك أن الأمر فعلا كان يستحق.