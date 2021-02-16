طريقة عمل الجبنة الموزاريلا المطاطة بدون تكلفة في المنزل

تدخل الجبنة الموزاريلا ، في كثير من الأطعمة المختلفة مثل البيتزا، والفطائر وغيرها من الأكلات فتعطي لها مذاق جميل ورائع، وهى نوع من أنواع الجبن الإيطالية، ويتم تصنيعها من حليب الجاموس، ويمكنك عمل الجبنة في المنزل بدل من شرائها بأسعار باهظة الثمن، وتكون أضمن وأوفر لكي، وطريقة عملها في منزل سهلة ومكوناتها بسيطة، وتحتوي الجبنة على كمية كبيرة من الفيتامينات، والمعادن، التي تمد الجسم بالسعرات الحرارية الأزمة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل الجبنة الموزاريلا بخطوات بسيطة . مكونات الجبنة الموزاريلا مكونات الجبنة الموزاريلا تتكون الجبنة من مكونات بسيطة وهى كما يلي:- 2 كيلو من حليب الجاموس. نصف كوب من الخل. ربع كوب من عصير الليمون. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير الجبنة الموزاريلا في المنزل بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نقوم بوضع إناء على نار متوسطة الحرارة، ثم نضيف الحليب والخل وعصير الليمون ونقلبهم جيداً.

بعد قليل سوف يظهر تقطيع في اللبن، فنقوم برفع الإناء ثم نضع الشياطة على النار، ثم نضع الإناء مرة أخرى ونستمر في التقليب حتى تصبح مطاطية.

نقوم برفع الحلة من على النار ونحضر مصفى وقطعة من الشاش، ثم نقوم بتصفية الجبنة جيداً من الماء.

بعد تصفية الماء سوف تلاحظي أن الجبنة أصبحت مطاطية ثم ندخلها الثلاجة حتى تتماسك.

عندما تتماسك الجبنة نخرجها من الثلاجة ونقوم ببشرها أو تقطيعها مثل الأصابع حتى تكون جاهزة للاستخدام. نصائح هامة يجب إتباعها عند عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل توجد بعض النصائح سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- يجب أن يكون الحليب كامل الدسم. التقليب باستمرار يجعل الجبنة مطاطية بشكل أكبر. وضع الشياطة تحت الحلة يساعد على عدم التصاق الجبنة بالحلة. نترك الجبنة تبرد قبل وضعها في الثلاجة. يجب أن يكون التقليب بملعقة خشبية أفضل من المعدن. اللبن المصفى من الجبنة ممكن نستفيد منه في عمل المعجنات والفطائر. الشركة السعودية للتمويل | تمويل شخصي ب500 ألف ريال سعودي الوسوم

تدخل الجبنة الموزاريلا ، في كثير من الأطعمة المختلفة مثل البيتزا، والفطائر وغيرها من الأكلات فتعطي لها مذاق جميل ورائع، وهى نوع من أنواع الجبن الإيطالية، ويتم تصنيعها من حليب الجاموس، ويمكنك عمل الجبنة في المنزل بدل من شرائها بأسعار باهظة الثمن، وتكون أضمن وأوفر لكي، وطريقة عملها في منزل سهلة ومكوناتها بسيطة، وتحتوي الجبنة على كمية كبيرة من الفيتامينات، والمعادن، التي تمد الجسم بالسعرات الحرارية الأزمة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل الجبنة الموزاريلا بخطوات بسيطة . مكونات الجبنة الموزاريلا مكونات الجبنة الموزاريلا تتكون الجبنة من مكونات بسيطة وهى كما يلي:- 2 كيلو من حليب الجاموس. نصف كوب من الخل. ربع كوب من عصير الليمون. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير الجبنة الموزاريلا في المنزل بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نقوم بوضع إناء على نار متوسطة الحرارة، ثم نضيف الحليب والخل وعصير الليمون ونقلبهم جيداً.

بعد قليل سوف يظهر تقطيع في اللبن، فنقوم برفع الإناء ثم نضع الشياطة على النار، ثم نضع الإناء مرة أخرى ونستمر في التقليب حتى تصبح مطاطية.

نقوم برفع الحلة من على النار ونحضر مصفى وقطعة من الشاش، ثم نقوم بتصفية الجبنة جيداً من الماء.

بعد تصفية الماء سوف تلاحظي أن الجبنة أصبحت مطاطية ثم ندخلها الثلاجة حتى تتماسك.

عندما تتماسك الجبنة نخرجها من الثلاجة ونقوم ببشرها أو تقطيعها مثل الأصابع حتى تكون جاهزة للاستخدام. نصائح هامة يجب إتباعها عند عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل توجد بعض النصائح سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- يجب أن يكون الحليب كامل الدسم. التقليب باستمرار يجعل الجبنة مطاطية بشكل أكبر. وضع الشياطة تحت الحلة يساعد على عدم التصاق الجبنة بالحلة. نترك الجبنة تبرد قبل وضعها في الثلاجة. يجب أن يكون التقليب بملعقة خشبية أفضل من المعدن. اللبن المصفى من الجبنة ممكن نستفيد منه في عمل المعجنات والفطائر. الشركة السعودية للتمويل | تمويل شخصي ب500 ألف ريال سعودي

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