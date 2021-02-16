سر عمل كباب الحله الرهيب في المنزل والأحلى من أجدع شيف

يعد كباب الحله من الأطعمة الشهية التى يعشقها الجميع والصحية على الجسم لعدم إحتوائها على سعرات حرارية عالية، وهو يتكون من مكونات ىبسيطة وسهلة، حيث يتكون من مقادير متوفرة مثل الجزر والفلفل واللحم والبصل وخضروات آخرى، وهنا سوف نقدم عمل الطريقة ببساطة لسهولة عمله داخل المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى المطاعم، ويمكن تقديمه بجانب الأرز بالشعرية والسلطات، لذلك هيا نتعرف على طريقة عمل كباب الحله في المنزل.

مقادير عمل كباب الحله

يحتوي كباب الحله على مقادير سهلة وبسيطة لسرعة عمله في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالآتي:-

نصف كيلو من اللحمة. نصف كيلو من البطاطس. نصف كيلو من البصل. نصف كيلو من الجزر. ملعقة كبيرة من الثوم المفروم. ملعقتين كبيرتين من السمن. شوربة. رشة من الملح رشة من الفلفل الأسود. ملعقة كبيرة من بهارات اللحم. جوز الطيب.

طريقة التحضير

سوف نقدم طريقة مدهشة لعمل كباب الحله في المنزل لنتعرف عليها وهى كالتالي:-

نحضر وعاء من البلاستيك ونضع فيه الماء ونضع عليه اللحم ونقوم بغسلها جيداً، نقطع الجزر إلى مكعبات والبصل إلى مكعبات والبطاطس إلى مكعبات. نضع وعاء على النار ونضع السمن واللحم ونقلبهم جيداً، بعد أن يبشرب اللحم ماؤه. نضع عليه البصل والثوم والشوربة ونقلبهم جيداً، إلى أن ينضج اللحم ونضع الشوربة شوية شوية حتى لا تصبح مثل اللحم المسلوق. بعد ذلك نضع الجزر والبطاطس والبهارات والملح والفلفل ونقلبهم جيداً، ثم نقوم بوضع طاسة على النار ونضع بها القليل من السكر حتى يتكرمل بعد ذلك ننزله من على النار ونضع عليه القليل من الشوربة ونضعه على الخليط. ثم نضعه في إناء ونضعه بداخل الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى كباب حله في الدنيا.