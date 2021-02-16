وصفة السيروم المنزلية لعلاج الهيشان والتساقط والحصول على أفضل تغذية طبيعية للشعر

انتشرت في الآونة الأخيرة لدى الكثير من السيدات استخدام السيروم، وهو يعتبر أفضل من الزيوت العادية نظرا لأنه يقدم تغذية للشعر بشكل أكبر، ومن فوائده أنه يقوم بتغذية الشعر ومنحه اللمعان والتقوية المطلوبان، كما يحمي الشعر من التقصف ويمنحه الترطيب والنعومة واللمعان، ويخفف من تقصف الشعر الذي قد يحدثه السشوار، وهناك أنواع كثيرة من السيروم تباع في الأسواق ويوجد منها مرتفع الثمن للغاية ومنها قليل الجودة والذي يباع بأثمان بخسة ورخيصة ولا تؤتي بثمارها، ولذلك نقدم لكم وصفة طبيعية لعمل السيروم بسهولة وبمكونات بسيطة في المنزل لعلاج مشاكل الهيشان والحصول على فوائد السيروم المذكورة.

طريقة عمل السيروم في المنزل

أولا نقوم بإضافة ماء في إناء ورفعه على النار حتى تغلي الماء، ويتم تغطيته للحفاظ على بخار الماء، ثم نقوم بإضافة مقدار كوب من زيت جوز الهند مع كوب من زيت الزيتون، ونضعهما سويا حيث سيعمل بخار الماء على إذابة زيت جوز الهند، ثم بعد ذلك نقوم بإضافة زيت الخروع في النهاية ، ثم نقوم بإضافة خمس نقط من فيتامين E أو مقدار كبسولتان من الفيتامين نفسه، ويتم التقليب جيدا حتى تتجانس جميع المكونات وتذوب في بعضها البعض، ونقوم بوضعها في برطمان أو زجاجة فارغة، حيث يتم الإحتفاظ به في مكان جاف ومظلم.

طريقة استخدام السيروم

هناك طريقتان لاستخدام السيروم على الشعر سنتعرف عليهم سويا، فالأولى عن طريق الاستخدام العادي حيث يتم تدليك الزيت على شعرك، وتركه بشكل طبيعي وعادي وذلك بهدف الحصول على أقصى إفادة منه لشعرك، ولكن لمن لا يفضل ترك الزيوت خاصة الثقيلة في الشعر فيمكن عمل حمام زيت للشعر به من خلال وضعه على الشعر ثم ارتداء الكيس البلاستيكي أو البونيه على شعرك لمدة ساعتين، وبعد ذلك يمكن غسل الشعر بواسطة الماء والشامبو، ويفضل أن يتم استخدام شامبو الأطفال لغسل شعرك.

ويمكن استخدام الطريقة الأخيرة مرتين بالأسبوع أي في حالة استخدامه كماسك أو حمام زيت لشعرك، أو يمكن استخدامه بعد كل غسيل للشعر ف حالة غسل الشعر مرة أو مرتين أسبوعيا وذلك لفترة حتى شهر لضمان الحصول على أفضل النتائج لشعرك، ولا يوجد أي مشكلة في حالة الثبات والإستمرار عليه لفترة طويلة حيث أنها كلها زيوت طبيعية لا ضرر منها على الشعر أبدا.