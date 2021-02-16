أفضل طرق تخزين الخرشوف لفترة طويلة استعداداً لشهر رمضان

طرق تخزين الخرشوف لفترة طويلة، يعرف الخرشوف باسم نبات الأرض الشوكي، ويشتهر في أراضي المغرب بصورة كبيرة، ويتم تحضيره بعدة طرق ووصفات مختلفة، ويتميز بمذاقه الرائع الذي لا يقاوم مع كل طريقة تحضير مختلفة له، كما أنه مفيد للجسم والصحة لأنه غني بالفيتامينات والمعادن الطبيعية المفيدة للجسم، وله مواسم يظهر بها ومواسم أخرى لا يتم زراعته بها، والكثير منا يحبون تواجد الخرشوف طوال الوقت، لذلك يمكن التعرف على طريقة حفظ الخرشوف لتناوله وقت الرغبة.

نصف كوب عصير ليمون.

2 كيلو خرشوف.

لتر ماء.

نقوم بوضع الخرشوف تحت الماء لتنظيفه جيدًا. ومن ثم نضع قدر ممتلئ بالنار على نار متوسطة ويضاف إليها مقدار عصير الليمون، وننتظر حتى يسخن الماء. نضيف الخرشوف لقدر الماء لمدة خمس دقائق، ومن ثم نرفعه من الماء ونجففه بشكل جيد. نستخدم صينية مناسبة الحجم، لنوزع عليها حبات الخرشوف ونجعلها متباعدة عن بعضها البعض. توضع الصينية في الفريزر للتخزين ويمكن أن يظل لمدة 8 أشهر.

خطوات تخزين الخرشوف المكوناتطريقة تفريز الخرشوفطريقة تحضير وصفة الخرشوف

وبعد تخزين الأرض شوكي يمكن استخدامه بعدة طرق لتحضيره منها الطريقة التالية:

ثوم: 8 فصوص.

عصير ليمون: 3 أكواب.

ملح: 2 ملعقة صغيرة.

زيت زيتون: 3 ملاعق كبيرة.

مكونات وصفة الخرشوفكيفية تحضير أكلة الخرشوف

أكلة الخرشوف أو أكلة الأرضي شوكي لا تحتاج لوقت كبير في التحضير، حيث اخترنا واحدة من أسهل طرق تحضير الخرشوف لتحضيرها للعائلة في أي وقت:

نضع الماء في إناء عميق على نار ذات حرارة متوسطة، ويترك حتى يبدأ الماء في الغليان قليلًا. أثناء ذلك نغسل الخرشوف بالماء الجاري لتنظيفها بشكل جيد. ومن ثم نقوم بإضافة حبات الأرض شوكي للماء المغلي، ويترك لمدة نصف ساعة في الماء على نار. بعد مرور ربع ساعة من إضافة الخرشوف للماء، نبدأ بتجهيز المكونات المتبقية حيث نضع فصوص الثوم المفرومة وكذلك مقدار عصير الليمون وزيت الزيتون في طبق مع بعضهم البعض. نقلب المكونات السابقة بشكل مناسب حتى تمتزج مع بعضها، ونضع الملح في النهاية لتنكيه الصوص. ننتظر حتى ينضج الخرشوف ويتم إخراجه ليضاف بجانب الصوص.