خطوات تنظيف الحذاء الشامواه في المنزل، يعتبر الشمواه أو الحذاء المصنع من الجلد من أكثر الأحذية المميزة والجميلو ويتم صناعة الحقائب والعديد من الملابس أو الجلد المدبوغ، ولكن يحتاج إلى بعض الاهتمام والعناية بشكل كبير للمحافظة عليه، وهذا سوف نتعرف من خلاله مقال اليوم على طريقة تنظيف الحذاء الشامواه في المنزل بشكل جيد.

طريقة خطوات تنظيف الحذاء الشامواه في المنزل

يمكنك تنظيف الحذاء الشامواه بدون أن يتغير لونه الأبيض بدون أن يتعرض للتلف من خلال استخدام بعض الطرق الصحيحة للحفاظ عليه لفترة طويلة وهي كالآتي:

يعتبر الشمواه من المواد التي يجب عدم استخدام الماء في تنظيفها لأن بقع الماء تسبب في تلف الشموع وتجعل اللون غير متساوي حيث يمكنك شراء الأدوات المخصصة من متاجر الأحذية لتنظيف الشمواه والخامات للحفاظ عليها، حيث يتم وضع ورق داخل الأحذية الشمواه للتخلص من الغبار والأتربة الموجودة في الحذاء بعد ذلك تقوم بتجهيز فنجان من الخل واحد يقطع من القماش النظيفة وضعيها فى المحلول واعصريه جيداً، ثم أبدا بـ ازالة البقع العالقة في الشموع ولكن لا تدعكي الحذاء أو تفركيه ولا تدعي القماش المبلل بالماء الكثير عليه.

بعد الانتهاء من تنظيف هذا الحذاء بالماء والخل وقليل من صابون اليدين قومي بتجفيفه بقطع من القماش ويكون التنظيف فى اتجاه واحد نفس اتجاه إزالة البقع بعد ذلك استخدمي في الأحذية أو في مفاجأة الأسنان حتى يتساوى الشموع على الحذاء وتترك حتى تجف فى الهواء.

طريقة صبغ الحذاء الشامواه

يمكنك تجهيز قطعة من القماش المطبوخ الخاص بالشمواه من خلال المتاجر الخاصة بالصباغة الأقمشة والاطلاع على جميع التعليمات المحدد وبعد أن يتم تنظيف الحذاء من الأدوية يتم تجهيز الصبغة وقطع من الإسفنج واغمسيها في الصبغة ثم ضعيها على الحذاء في اتجاه واحد حتى تصلي للون الصبغة بعد ذلك اتركيه حتى يجف قبل طلاء طبقة صبغة أخرى على اللون حط يعطيك اللون الذي تريديه.