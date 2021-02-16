أضرار الكيتو دايت Keto Diet ومخاطره علي الصحة وحالة الجسم

أضرار الكيتو دايت، يعتبررجيم الكيتو هو نظام غذائي يتم إتباعه من قبل الأشخاص بغرض إنقاص وزنهم وتقليل نسبة الدهون في الجسم، ويختلف الكيتو دايت عن أي دايت آخر، لأنه يغير من آلية عمل الجسم حيث يحول مصدر الدهون في الجيم إلي مصدر الطاقة الرئيسي حتى يتمكن من حرقه، فهو دايت يتميز بانخفاض كمية الكربوهيدرات والسكريات و احتوائه بنسبة عالية علي الدهون وذلك يجعل له الكثير من الأضرار والمخاطر علي الصحة وحالة الجسم، الذي تنتج بسبب حالة الكيتوسيس الذي يدخل بها الجسم وسنتعرف علي جميع أضراره في هذه المقالة.



أضرار الكيتو دايت وخطورته

1-التعب والإرهاق

عند تطبيق النظام من الفترات الأولي يشعر الشخص بالتعب الشديد والإرهاق، بسبب تحويل الجسم الدهون ك مصدر طاقة بديلا عن الكربوهيدرات وذلك يعمل علي خسار وحرق الدهون بشكل كبير .

2- الإسهال أو الإمساك

يعاني متبعين الدايت من مشكلة الإسهال أو الإمساك، بسبب كثرة الألبان ومنتجاتها الذي لا يمكن تحملها أو نقصان كمية الكربوهيدرات وعدم تعويضها .

3-خطورة الإصابة بأمراض القلب

قلة الصوديوم و البوتاسيوم والماغنسيوم ونقصانها يعمل علي عدم انتظام ضربات القلب .

ويمكنك اللجوء إلي وصفات للتخسيس وحرق الدهون طبيعية قد قدمناها بديلا عن تطبيق النظام.

4- خطورة الإصابة بأمراض الكلى

قلة العناصر الغذائية السابقة (الصوديوم، البوتاسيوم ، الماغنسيوم ) يؤدي إلي خطر الإصابة بأمراض الكلي وأمراض قصور الكلى أو حصوات الكلى.

5- الإصابة بهشاشة العظام

بسبب انخفاض كمية الخضروات والفواكه الذي يحتوي عليها الكيتو دايت ، فيؤدي إلي انخفاض المعادن والألياف والفيتامينات، يؤدي إلي الإصابة بهشاشة العظام ومسبب إلي الأمراض المزمنة.

6- انخفاض كتلة العضل

عند تطبيقك إلي نظام الكيتو دايت ستخسر الكثير من الوزن، ولكن من الممكن أن يكون خسارة الوزن هذه بسبب خسارة كتلة العضل بسب زيادة نسبة الدهون في نظامك عن البروتين.

7- أستعادة الوزن بسرعة

بسبب تحويل الجسم لآلية حرق الدهون الطبيعية، فعند خروجك من حالة الكيتوسيس وإيقاف النظام الغذائي يبدأ الجسم باستعادة الوزن بسرعة، بسبب دخول الكربوهيدرات إلي مسارها الطبيعي كمصدر طاقة أساسي ، لذلك لا ينصح به ك نظام حياتي ولا يصلح لتطبيقه فترة طويلة.

فعليك المحافظة ومعرفة النظام جيدا قبل تطبيقه، حتى لا تتسبب في مشاكل إلي جسمك وإيذاء حالتك الصحية .

تعددت الأنظمة الغذائية في الفترة الأخيرة ومنها يمكنك الاطلاع عليها نظام التنشيف psmf