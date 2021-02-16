الخلطة السرية الجباره للمشاوي سحريه لجميع انواع اللحوم والدجاج مثل اكبر المطاعم المشهوره

خلطة المشاوى لجميع انواع اللحوم تعتبر الأكلات المشوية من أفضل أنواع الأطعمة الصحية فهي لا تحتوي على زيوت كثيرة أو أي نوع من الدهون، وينصح أطباء التغذية والرجيم مرضهم بتناول الأطعمة الشوية سواء كان اللحم أو الأسماك أو الدجاج أو الجمبري وغيرهم من الأكلات الشهية، ولكن للحصول على أكلات مشوية شهية لابد من أن يتم التعرف على سر الخلطة أو التتبيلة وهذا ما حرصنا على أن نقدمه إليكم اليوم.

الجمبري من أشهى المأكولات البحرية التي يتم تناولها وهي مشوية ولكن تحتاجين إلى خلطة سحرية تجعل مذاقه شهي ولذيذ تتم كما يلي:

1 كيلو جمبري حجم كبير مقشر ونظيف.

1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

4/1 كوب زيت نباتي.

1 ملعقة بهارات.

4/1 ملعقة صغيرة ملح.

1 بصلة كبيرة الحجم مفرومة ناعم.

بعد أن يتم تنظيف الجمبري جيداً بالماء وتصفيته من الماء بعد ذلك.

في وعاء عميق قومي بخلط البصل مع الثوم والكزبرة والملح والزيت والبهارات مع بعضهم جيداً.

احضري الجمبري بعد تصفيته من الماء وقطعيه إلى نصفين وضعيه في التتبيله مع التقليب حتى يمتص التتبيلة تماماً وتركيه جانباً لحوالي ساعة.

ثم احضري أسياخ الشوي الخشبية وضعي بها الجمبري وقومي بشويه فوق الشواية وقلبيه على جانبيه.

بعد الانتهاء من شوي الجمبري قومي بتقديمه مع طبق من سلطة الطحينة والخبز الأبيض.

اللحم من ألذ الأكلات التي يتم تحضيرها بأكثر من طريقة مختلفة ومن ضمنها اللحم المشوي التي يتم باستخدام أفضل المكونات كما يلي:

5 كيلو لحم مقطع مكعبات متوسطة الحجم.

1 ملعقة صغيرة ملح وفلفل أسود.

1 بصلة متوسطة الحجم مقطعة لشرائح.

4/1 كوب صلصة توباسكو حارة.

4/1 كوب صلصة صويا.

2/1 كوب خل.

في وعاء عميق ضعي كافة المكونات السابقة وقلبيها مع بعضها جيداً.

بعد ذلك يتم وضع قطع اللحم في تتبيلة المشاوى ثم تترك لمدة ساعة على الأقل.

ثم تترك لمدة ساعة على الأقل. ثم ضعيها في أسياخ الشوي قدميها بعد ذلك ساخنة.