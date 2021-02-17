فوائد سبيرولينا افضل مكمل غذائي – بالانجليزية spirulina، هي نوع من انواع الطحالب، يطلق عليها طحالب سبيرولينا وهي كتلة حيوية مستخلصة من البكتيريا الزرقاء.

سبيرولينا افضل مكمل غذائي

ويمكن تناولها من قبل البشر والحيوانات، ومن فوائد وإستخدامات نبات السبيرولينا انها تعتبر من المكملات الغذائية عالية الجودة والقيمة، ويستخدم نبات السيبرولينا أيضا لتحسين وظائف الجسم.

ماهي فوائد سبيرولينا

فوائد سبيرولينا في التخسيس

نبات سيبرولينا يساعد بشكل قوي في تسريع واعتدال عملية حرق الدهون، ويحتوي على سعرات حرارية قليلة جدا، حيث تحتوي الملعقة الواحدة على 20 سعر حراري فقط.

للحصول على جسم رشيق ومنحوت وقوام جذاب، يجب اتباع حمية غذائية تحتوي في الأساس على أحد منتجات الاسبيرولينا، وتناول أقراص السيبرولينا قبل ساعة واحدة قبل تناول الوجبة حيث تزيد من الإحساس بالشبع وتقمع الشهية.

فوائد سبيرولينا مكمل غذائي لحالات سوء التغذية

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن أمراض سوء التغذية من أكثر الأمراض انتشارا وفتكا في العالم، وأنها تعتبر من أحد أسباب وفيات الأطفال تحديدا في الدول النامية، وأن نبات السيبرولينا له دور قوي وفعال في التقليل من إنتشار أمراض سوء التغذية.

كما أثبتت الأبحاث أن تناول مقدار 1-3 جم من مسحوق السبيرولينا بشكل يومي يعزز ويقوي مناعة الجسم، لاحتوائه على العناصر الغذائية الأساسية مثل الحديد والبروتينات والمعادن والفيتامينات المتنوعة.

فوائد سبيرولينا للشعر

طريقة استخدام سبيرولينا للشعر

يساعد نبات السيبرولينا بشكل فعال على تقوية الشعر الجاف وتنشيطه، وعلاج قشرة الشعر وتساقط الشعر، حيث يتم خلط (2-3) معالق كبيرة من مسحوق بودر السيبرولينا مع زيت الخروع وحليب جوز الهند الاصلي الخام، ويترك ساعه ونصف : ساعتين ثم يشطف جيدا بالماء.

يمكن أيضا مزجه مع الحناء والكثير من الزيوت الطبيعية الأخرى مثل زيت الجوجوبا وزيت جوز الهند والأرجان والأفوكادو، للتمتع بشعر صحي وقوي ولامع.

فوائد سبيرولينا للبشرة

تعمل السيبرولينا على نضارة ونعومة وحيوية البشرة ومكافحة ظهور حب الشباب، وتزيل السموم وتجدد الخلايا، وتستخدم كماسك مرطب للوجه، بالإضافة إلى الأقراص المغذية للجسم.

استخدام السبيرولينا كعلف للماشية والدواجن

أكدت الدراسات الحديثة أن إضافة مسحوق السيبرولينا إلى علف الماشية يعطي تأثير إيجابي قوي وسريع على صحة الحيوان وقدرته الإنتاجية، كما أن السيبرولينا تقوي جهاز المناعة لديه، دون الحاجة إلى اللجوء إلى المضادات الحيوية.

هل تعلم أن السيبرولينا يتم إستخدامها كغذاء في المهمات الفضائية طويلة المدى؟

أوصت وكالة ناسا الفضائية باستعمال نبات السيبرولينا وتم اعتماد الإسبيرولينا غذاءا أساسيا في رحلات الفضاء إلى المريخ، حيث يقضي رواد الفضاء وقتا طويلا خلال الرحلة ويحتاجون إلى العناصر الغذائية اللازمة والاساسية والضرورية للبقاء بأمان مدة طويلة في الفضاء.

فوائد مشروب السبيرولينا

السيبرولينا مصدر غني بالعناصر الغذائية المفيدة

تحتوي السيبرولينا على الكثير من الفيتامينات والمعادن، مثل الحديد والنحاس والمغنسيوم والمنجنيز والبوتاسيوم وفيتامينات B1، B2، B3، بالإضافة إلى أحماض أوميجا 3 و 6.

السيبرولينا مضاد للاكسدة ومضاد للاتهاب

تساعد السيبرولينا في حماية الجسم من أضرار ومخاطر التأكسد الذي يعمل على إنهاك الجسم ويكون أكثر عرضة لهجوم الأمراض كالسرطان وأمراض القلب.

سبيرولينا تقوي جهاز المناعة

يقوم نبات السيبرولينا بتجديد الخلايا الضعيفة والمتهالكة، وتساعد على التئام الجروح، والتعافي من الأمراض سريعا، الشخص الذي يواظب على إستخدام السيبرولينا يكون أقل عرضة لمهاجمة الفيروسات والإصابة بنزلات البرد والانفلونزا.

سيبرولينا تحسن الجهاز الهضمي وحركة الأمعاء

تقلل السيبرولينا مرور النفايات خلال الجهاز الهضمي وبهذه الطريقة تخفف الضغط على النظام بأكمله، كما أنها تعزز البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي وتعمل على تحسين امتصاص العناصر الغذائية المفيدة.

أقراص سبيرولينا

سبيرولينا مضاد للسموم

تحتوي السيبرولينا الرائعة على نسبة عالية جدا من الكلوروفيل، أحد أقوى مركبات إزالة السموم في الطبيعة، ينقي الدم من السموم ويرتبط بالمعادن الثقيلة والنظائر المشعة.

سبيرولينا تقلل من الكوليسترول وضغط الدم

إن تناول السبيرولينا له تأثير إيجابي قوي وملموس على الدهون في الدم، حيث تحد من وجود الكوليسترول الضار في الدم، وتزيد نسبة الكوليسترول الحميد، كما أن لها دور فعال في السيطرة على ضغط الدم وإعتداله.

تعمل السبيرولينا على تقليل أمراض القلب

تلعب طحالب السيبرولينا دورا في الوقاية من أمراض القلب، بسبب تأثيرها القوي في خفض الكوليسترول ولاحتوائها على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب.

سبيرولينا وحساسية الجيوب الانفية

تقلل سبيرولينا من حدة أعراض مرض التهاب الأنف التحسسي، وتقلل من التهاب الجيوب الانفية وتقلل الهستامين في الجسم وتخفف الاحتقان والعطس وسيلان الأنف.

نبات سبيرولينا والصحة العقلية

تساعد الطحالب الخضراء ذات اللون الأزرق (السيبرولينا) في تحسين الحالة المزاجية لدى الانسان، وتجعله أكثر نشاطا وحيوية، وتقلل من أعراض الاكتئاب والقلق والاضطرابات النفسية وتساعد على زيادة هرمون السعادة.