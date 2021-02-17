الخبز الفرنسي الرائع والمقرمش بأسهل الوصفات أبهري أسرتك

الخبز الفرنسي الرائع والمقرمش يعتبر هو أحد أهم وأشهى المخبوزات في فرنسا، كما أنه يُعتمد عليه بشكل أساسي في وجبات الإفطار، ويمكن إعداده بطريقة سهلة وسريعة، كما أن ذلك يوفر المال لأن ثمنه غالي في المخابز نظرًا لمحتوياته المتنوعة. الخبز الفرنسي الرائع والمقرمش بأسهل الوصفات الخبز الفرنسي الرائع والمقرمش بأسهل الوصفات المقادير 500 جرام من الدقيق.

20 جرام من السكر.

20 جرام من الخميرة.

القليل من الماء الساخن.

بياض البيضة + صفار البيضة. طريقة التحضير يوضع السكر والخميرة والماء في كوب كبير، ثم تقلب محتويات الكوب.

يُترك الكوب حوالي 5 دقائق، وفي حالة الفوران تكون الخميرة مناسبة للاستعمال.

يُنخل الدقيق بشكل جيد قبل استخدامه.

يوضع الملح والدقيق ونخلطهم بالملعقة، ثم نضع الماء والخميرة فوق الدقيق إلى حين أن يتم عمل العجينة.

نُحضر إناء به القليل من الزيت ونضع به العجينة، ثم نغطي العجينة بورق نايلون وننتظر حوالي ساعة لتمام اختمارها.

بعد ذلك ننثر القليل من الدقيق على سطح العجين وتُفرد العجينة، ثم تقطع إلى 3 قطع، تفرد هذه القطع على هيئة مستطيلات.

تبرم كل قطعة من القطع المستطيلة على حدة حتى تأخذ الهيئة الأسطوانية مع إخراج الهواء منها بشكل جيد، وذلك عن طريق عمل فتحات فوق كل واحدة بالسكين.

نحضر صينية فرن بها ورق الزبدة ونضع بها الأشكال الأسطوانية التي قمنا بعملها، ثم ننتظر قليلًا.

نحضر طبق ونضع به صفار البيض ثم ندهن به وجه أشكال العجين في الصينية لنصل إلى لون جميل وذهبي عند نضجها.

نضع الصينية داخل الفرن مع متابعتها إلى أن ينضج ويصبح خبز فرنسي لذيذ، ويمكن تقديمه بعد أن يهدأ قليلًا أو يقدم وهو ساخن بجانب الأطعمة المتنوعة. وصفة بسيطة لإعداد الخبز المقرمش وصفة بسيطة لإعداد الخبز المقرمش المقادير 2 ملعقة من الزبدة.

رغيف واحد من الخبز الفرنسي.

120جرام من زيتون أخضر مخلي.

مايونيز.

2 كوب من الجبن الشيدر المبشور. طريقة التحضير يتم تقسيم الرغيف إلى عدة قطع رقيقة ويجب أن نُبقي القطعة السفلية من الرغيف بدون قطع.

توضع الزبدة في وعاء على النار إلى أن تصبح سائلة،ونمسح بها قطع الخبز باستخدام الأداة الخاصة بذلك.

يوضع الجبن والزيتون والمايونيز في وعاء ويتم خلطهم، ثم نحشو فتحات الخبز بالخليط.

نقوم بلف الخبز المحشو بورق ألومنيوم، ثم نضعه في صينية فرن بها ورق زبدة ونضعها في فرن ساخن حوالي 30 دقيقة ويقدم طازجًا. طريقة ازالة البقع عن الأثاث والمفروشات بخطوات سهلة الوسوم

الخبز الفرنسي الرائع والمقرمش يعتبر هو أحد أهم وأشهى المخبوزات في فرنسا، كما أنه يُعتمد عليه بشكل أساسي في وجبات الإفطار، ويمكن إعداده بطريقة سهلة وسريعة، كما أن ذلك يوفر المال لأن ثمنه غالي في المخابز نظرًا لمحتوياته المتنوعة. الخبز الفرنسي الرائع والمقرمش بأسهل الوصفات الخبز الفرنسي الرائع والمقرمش بأسهل الوصفات المقادير 500 جرام من الدقيق.

20 جرام من السكر.

20 جرام من الخميرة.

القليل من الماء الساخن.

بياض البيضة + صفار البيضة. طريقة التحضير يوضع السكر والخميرة والماء في كوب كبير، ثم تقلب محتويات الكوب.

يُترك الكوب حوالي 5 دقائق، وفي حالة الفوران تكون الخميرة مناسبة للاستعمال.

يُنخل الدقيق بشكل جيد قبل استخدامه.

يوضع الملح والدقيق ونخلطهم بالملعقة، ثم نضع الماء والخميرة فوق الدقيق إلى حين أن يتم عمل العجينة.

نُحضر إناء به القليل من الزيت ونضع به العجينة، ثم نغطي العجينة بورق نايلون وننتظر حوالي ساعة لتمام اختمارها.

بعد ذلك ننثر القليل من الدقيق على سطح العجين وتُفرد العجينة، ثم تقطع إلى 3 قطع، تفرد هذه القطع على هيئة مستطيلات.

تبرم كل قطعة من القطع المستطيلة على حدة حتى تأخذ الهيئة الأسطوانية مع إخراج الهواء منها بشكل جيد، وذلك عن طريق عمل فتحات فوق كل واحدة بالسكين.

نحضر صينية فرن بها ورق الزبدة ونضع بها الأشكال الأسطوانية التي قمنا بعملها، ثم ننتظر قليلًا.

نحضر طبق ونضع به صفار البيض ثم ندهن به وجه أشكال العجين في الصينية لنصل إلى لون جميل وذهبي عند نضجها.

نضع الصينية داخل الفرن مع متابعتها إلى أن ينضج ويصبح خبز فرنسي لذيذ، ويمكن تقديمه بعد أن يهدأ قليلًا أو يقدم وهو ساخن بجانب الأطعمة المتنوعة. وصفة بسيطة لإعداد الخبز المقرمش وصفة بسيطة لإعداد الخبز المقرمش المقادير 2 ملعقة من الزبدة.

رغيف واحد من الخبز الفرنسي.

120جرام من زيتون أخضر مخلي.

مايونيز.

2 كوب من الجبن الشيدر المبشور. طريقة التحضير يتم تقسيم الرغيف إلى عدة قطع رقيقة ويجب أن نُبقي القطعة السفلية من الرغيف بدون قطع.

توضع الزبدة في وعاء على النار إلى أن تصبح سائلة،ونمسح بها قطع الخبز باستخدام الأداة الخاصة بذلك.

يوضع الجبن والزيتون والمايونيز في وعاء ويتم خلطهم، ثم نحشو فتحات الخبز بالخليط.

نقوم بلف الخبز المحشو بورق ألومنيوم، ثم نضعه في صينية فرن بها ورق زبدة ونضعها في فرن ساخن حوالي 30 دقيقة ويقدم طازجًا. طريقة ازالة البقع عن الأثاث والمفروشات بخطوات سهلة

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