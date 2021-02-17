طريقة كيك البرتقال الإسفنجي الهش بطريقة سهلة وغير مكلفة بمكونات بالمنزل

طريقة كيك البرتقال الإسفنجي الهش، كيك البرتقال الإسفنجي الهش بعصير البرتقال الفريش يمكنك أن تقدميه في صباح للفطور لكل أفراد أسرتك الكريمة وخاصة الأطفال فأنهم عشاق للبرتقال والحلوى فهي أيضا لها قيمة غذائية من البرتقال لاحتوائه على فيتامين سي، ويمكنك أيضا أن تقدميها لضيوفك مع الشاي أو القهوة سيكون طعمها شهي للغاية فهي للذيذة المذاق وسهلة التحضير بطريقة سهلة واقتصادية، فاليكم هذه المقالة عن طريقة كيك البرتقال الإسفنجي الهش بطريقة سهلة وغير مكلفة.

طريقة كيك البرتقال الإسفنجي المقادير : 3 بيض في درجة حرارة الغرفة .

1 كوب من الزبد الطري في درجة حرارة الغرفة.

1 كوب سكر ناعم.

1 وربع كوب من سكر الخشن (للشراب والتزين الكعك).

4 برتقالات (عصير).

1 معلقة كبيرة بيكنج بودر.

1 معلقة صغيرة فانيليا سائلة.

بشر برتقال من البرتقال المستخدم مسبقا في العصير. إليك أيضا المقالة عن طريقة عمل شوكولاتة دايت لذيذة للشيف سالي فؤاد بسهولة في البيت. تحضير الكيك الإسفنجي الهش احضري البرتقال ثم قطعيه نصفين وقومي بعصرة ولا ترمي القشر ولكن ابشريه مع فصل العصير برتقالة في كوب والثالثة الآخرين في كوب أخر للتزين (الشراب).

احضري أناء كبير نظيف ، أضيفي كل من الزبد والسكر ويخفق بمضرب يدوي أو مضرب كهربي لمدة 5-8 دقائق حتى يصبح هش القوام ومتماسك.

أضيفي كل من الزبد والسكر ويخفق بمضرب يدوي أو مضرب كهربي لمدة 5-8 دقائق حتى يصبح هش القوام ومتماسك. قومي بإضافة البيض واحدة تلو الأخرة مع الاستمرار بالخفق جيدا واليك أيضا طريقة بسكويت الشاي المقرمش الأصلي ب 4 مكونات فقط في كل مطبخ.

المقرمش الأصلي ب 4 مكونات فقط في كل مطبخ. ينخل الدقيق جيدا ثم يضاف إليه بيكنج بودر والفانيليا مع تقلبية جيدا حتى يمتزج الخليط معا.

يضاف خليط الدقيق تدرجيا برفق إلى خليط البيض والزبد مع الاستمرار في الخفق حتى تمتزج المكونات معا جيدا ويصبح الخليط متجانس.

يضاف إلى الخليط كل من العصير(برتقالة واحدة فقط وليس الأربعة) والبشر البرتقال مع التقليب الجيد حتي يمتزج المكونات جيدا .

قومي بإحضار صينية ملائمة للكمية ثم قومي بدهن الصينية بالزيت ثم قومي بتوزيع القليل من الدقيق حتى لا تحترق ولا تلزق الكيك في الصينية.

قومي بتسخين الفرن من قبل على درجة حرارة متوسطة 180 درجة واتركي الكيك في الفرن 45 دقيقة فقط وتتأكدي من سواها عن طرين سكين رفيع باخلها إذا كانت مستوية ستكون نظيفة.

تقلب الكيك على منخل سلك وتترك حتى تبرد وتسقى بالشراب و تقدميها عندما تبرد.

طريقة عمل الشراب : في أناء ضيفي كل من السكر الخشن وعصير ال3 برتقالات ويترك على نار حتي يصبح كشراب الكنافة و تسقي بها الكيك وهو ساخن . تحضير الكيك الإسفنجي الهش طريقة حجز موعد للحصول على لقاح كورونا الرياض عبر تطبيق صحتي 2021 الوسوم

طريقة كيك البرتقال الإسفنجي الهش، كيك البرتقال الإسفنجي الهش بعصير البرتقال الفريش يمكنك أن تقدميه في صباح للفطور لكل أفراد أسرتك الكريمة وخاصة الأطفال فأنهم عشاق للبرتقال والحلوى فهي أيضا لها قيمة غذائية من البرتقال لاحتوائه على فيتامين سي، ويمكنك أيضا أن تقدميها لضيوفك مع الشاي أو القهوة سيكون طعمها شهي للغاية فهي للذيذة المذاق وسهلة التحضير بطريقة سهلة واقتصادية، فاليكم هذه المقالة عن طريقة كيك البرتقال الإسفنجي الهش بطريقة سهلة وغير مكلفة.

طريقة كيك البرتقال الإسفنجي المقادير : 3 بيض في درجة حرارة الغرفة .

1 كوب من الزبد الطري في درجة حرارة الغرفة.

1 كوب سكر ناعم.

1 وربع كوب من سكر الخشن (للشراب والتزين الكعك).

4 برتقالات (عصير).

1 معلقة كبيرة بيكنج بودر.

1 معلقة صغيرة فانيليا سائلة.

بشر برتقال من البرتقال المستخدم مسبقا في العصير. إليك أيضا المقالة عن طريقة عمل شوكولاتة دايت لذيذة للشيف سالي فؤاد بسهولة في البيت. تحضير الكيك الإسفنجي الهش احضري البرتقال ثم قطعيه نصفين وقومي بعصرة ولا ترمي القشر ولكن ابشريه مع فصل العصير برتقالة في كوب والثالثة الآخرين في كوب أخر للتزين (الشراب).

احضري أناء كبير نظيف ، أضيفي كل من الزبد والسكر ويخفق بمضرب يدوي أو مضرب كهربي لمدة 5-8 دقائق حتى يصبح هش القوام ومتماسك.

أضيفي كل من الزبد والسكر ويخفق بمضرب يدوي أو مضرب كهربي لمدة 5-8 دقائق حتى يصبح هش القوام ومتماسك. قومي بإضافة البيض واحدة تلو الأخرة مع الاستمرار بالخفق جيدا واليك أيضا طريقة بسكويت الشاي المقرمش الأصلي ب 4 مكونات فقط في كل مطبخ.

المقرمش الأصلي ب 4 مكونات فقط في كل مطبخ. ينخل الدقيق جيدا ثم يضاف إليه بيكنج بودر والفانيليا مع تقلبية جيدا حتى يمتزج الخليط معا.

يضاف خليط الدقيق تدرجيا برفق إلى خليط البيض والزبد مع الاستمرار في الخفق حتى تمتزج المكونات معا جيدا ويصبح الخليط متجانس.

يضاف إلى الخليط كل من العصير(برتقالة واحدة فقط وليس الأربعة) والبشر البرتقال مع التقليب الجيد حتي يمتزج المكونات جيدا .

قومي بإحضار صينية ملائمة للكمية ثم قومي بدهن الصينية بالزيت ثم قومي بتوزيع القليل من الدقيق حتى لا تحترق ولا تلزق الكيك في الصينية.

قومي بتسخين الفرن من قبل على درجة حرارة متوسطة 180 درجة واتركي الكيك في الفرن 45 دقيقة فقط وتتأكدي من سواها عن طرين سكين رفيع باخلها إذا كانت مستوية ستكون نظيفة.

تقلب الكيك على منخل سلك وتترك حتى تبرد وتسقى بالشراب و تقدميها عندما تبرد.

طريقة عمل الشراب : في أناء ضيفي كل من السكر الخشن وعصير ال3 برتقالات ويترك على نار حتي يصبح كشراب الكنافة و تسقي بها الكيك وهو ساخن . تحضير الكيك الإسفنجي الهش طريقة حجز موعد للحصول على لقاح كورونا الرياض عبر تطبيق صحتي 2021

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