كيكة الماية بدون لبن وبدون بيض وهتطلع الكيكة هشة واسفنجية

كيكة الماية الهشة بدون لبن وبدون بيض، تعتبر الكيك من ألذ وأروع الحلويات التي يكثر تناولها عند الكثيرين نظراً لمذاقها الجيد فيتم تناولها بكثرة بالتحديد في فترة الإفطار وترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضيرها في المنزل وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير الكيكة العادية الهشة. مكونات كيك الماية: كأسان من الدقيق.

كأس من الماء الفاتر.

كأس ونصف من السكر.

بيكينج بودر.

نصف كأس من الزيت أو السمن.

ثلاثة ملاعق من الفانيلا.

كريمة وفاكهة من أجل التزيين. خطوات تحضير الكيكة الماية الهشة: مكونات كيك الماية:خطوات تحضير الكيكة الماية الهشة: يتم إحضار إناء عميق ويتم وضع فيه كلاً من السكر والزيت والماء والفانيليا وبعد ذلك يتم خفق الخليط جيداً لحين أن يذوب السكر بصورة نهائية وبعد ذلك يمكن إضافة بضع ملاعق من عصير البرتقال لتكون ذو مذاق جيد على حسب الرغبة. القيام بإحضار إناء أخر ويتم خلط فيه كلاً من الدقيق مع البيكنج بودر بصورة جيدة. يتم إضافة الدقيق المخلوط مع البيكنج بودر ويتم التقليب جيداً في اتجاه واحد ليحن أن تتجانس المكونات ويصبح القوام أمامكم مائل إلى الكراميل. يتم تجهيز قالب الكيك والعمل على دهنه بكمية من الزيت وبعد ذلك يتم تبطينه برشة من الدقيق. يتم وضع القالب في الفرن وتركه لمدة نصف ساعة ولا يتم فتح الفرن بصورة نهائية لحين أن تنضج الكيك وبعد ذلك يتم إخراجه من الفرن بشكل نهائي. مكونات تحضير الكيك العادية: كأسان من الدقيق.

كأس من السكر.

كأس من اللبن.

ثلاثة ملاعق من البيكنج بودر.

فانيليا.

خمسة بيضات.

نصف كأس من الزيت. طريقة تزين الكيك: مكونات تحضير الكيك العادية:طريقة تزين الكيك: في حالة إذا كنتم ترغبون في التزيين يتم توزيع كمية من الكريمة على المنطقة المرتفعة من الكيك وبعد ذلك يتم وضع قطع من الفاكهة لتكون الكيك أكثر جاذبية. خطوات تحضير الكيك العادية: يتم استخدام المضرب الكهربائي ويتم وضع كلاً من السكر واللبن والبيض والفانيليا في الإناء وبعد ذلك يتم الخلط جيداً. بعد ذلك يتم إضافة كلاً من الدقيق والبيكنج باودر. يتم تقليب الخليط جيداً لحين أن يصبح متماسك. يتم تحضير صينية ثم دهنها بالسمن ثم وضع خليط الكيك. إدخالها إلى الفرن وتركها لمدة نصف ساعة ثم إخراجها. بالتقسيط حتى 96 شهراً قرض شخصي بأفضل سعر فائدة خطوات تحضير الكيك العادية: الوسوم

كيكة الماية الهشة بدون لبن وبدون بيض، تعتبر الكيك من ألذ وأروع الحلويات التي يكثر تناولها عند الكثيرين نظراً لمذاقها الجيد فيتم تناولها بكثرة بالتحديد في فترة الإفطار وترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضيرها في المنزل وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير الكيكة العادية الهشة. مكونات كيك الماية: كأسان من الدقيق.

كأس من الماء الفاتر.

كأس ونصف من السكر.

بيكينج بودر.

نصف كأس من الزيت أو السمن.

ثلاثة ملاعق من الفانيلا.

كريمة وفاكهة من أجل التزيين. خطوات تحضير الكيكة الماية الهشة: مكونات كيك الماية:خطوات تحضير الكيكة الماية الهشة: يتم إحضار إناء عميق ويتم وضع فيه كلاً من السكر والزيت والماء والفانيليا وبعد ذلك يتم خفق الخليط جيداً لحين أن يذوب السكر بصورة نهائية وبعد ذلك يمكن إضافة بضع ملاعق من عصير البرتقال لتكون ذو مذاق جيد على حسب الرغبة. القيام بإحضار إناء أخر ويتم خلط فيه كلاً من الدقيق مع البيكنج بودر بصورة جيدة. يتم إضافة الدقيق المخلوط مع البيكنج بودر ويتم التقليب جيداً في اتجاه واحد ليحن أن تتجانس المكونات ويصبح القوام أمامكم مائل إلى الكراميل. يتم تجهيز قالب الكيك والعمل على دهنه بكمية من الزيت وبعد ذلك يتم تبطينه برشة من الدقيق. يتم وضع القالب في الفرن وتركه لمدة نصف ساعة ولا يتم فتح الفرن بصورة نهائية لحين أن تنضج الكيك وبعد ذلك يتم إخراجه من الفرن بشكل نهائي. مكونات تحضير الكيك العادية: كأسان من الدقيق.

كأس من السكر.

كأس من اللبن.

ثلاثة ملاعق من البيكنج بودر.

فانيليا.

خمسة بيضات.

نصف كأس من الزيت. طريقة تزين الكيك: مكونات تحضير الكيك العادية:طريقة تزين الكيك: في حالة إذا كنتم ترغبون في التزيين يتم توزيع كمية من الكريمة على المنطقة المرتفعة من الكيك وبعد ذلك يتم وضع قطع من الفاكهة لتكون الكيك أكثر جاذبية. خطوات تحضير الكيك العادية: يتم استخدام المضرب الكهربائي ويتم وضع كلاً من السكر واللبن والبيض والفانيليا في الإناء وبعد ذلك يتم الخلط جيداً. بعد ذلك يتم إضافة كلاً من الدقيق والبيكنج باودر. يتم تقليب الخليط جيداً لحين أن يصبح متماسك. يتم تحضير صينية ثم دهنها بالسمن ثم وضع خليط الكيك. إدخالها إلى الفرن وتركها لمدة نصف ساعة ثم إخراجها. بالتقسيط حتى 96 شهراً قرض شخصي بأفضل سعر فائدة خطوات تحضير الكيك العادية:

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