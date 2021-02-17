التخلص من الشيب بالفازلين نهائياً وقل للشعر الأبيض وداعاً

التخلص من الشيب بالفازلين أصبح ممكن وسهل، حيث يعاني الكثير من الأشخاص من مشكل الشيب المبكر وظهور الشعر الأبيض وهذا نابع عن كثير من العوامل مثل التلوث والتوتر العصبي ونقص بعض الفيتامينات، لهذا نقدم لكم طريقة التخلص من الشعر الأبيض بالفازلين، وهي من أفضل الطرق للتخلص من الشيب المبكر بسلامة وسرعة وفاعلية كبيرة، حيث أن المواد الكيميائية التي يتم استخدامها للقضاء على الشعر الأبيض على الرغم من فاعليتها إلا أنها تضر بفروة الرأس.

التخلص من الشيب بالفازلين

وقد لوحظ التأثير الكبير والفعال للفازلين في التخلص من الشعر الأبيض بالإضافة إلى فوائدة العديدة للشعر وفروة الرأس، لهذا سنتناول فيما يلي طريقة التخلص منه بالفازلين وهي طريقة مجربة ومفعولها يدوم، كما أن مكونات هذه الطريقة بسيطة ومتوفرة ورخيصة السعر.

القضاء على الشعر الأبيض بالفازلين

يتم استخدام ملعقة واحدة كبيرة من الفازلين، وأخرى كبيرة من جل الصبار، ومثلهم من فيتامين e، وقد تزداد هذه المقادير حسب كثافة الشعر وطوله بينما النسب تكون متساوية، وويتم عمل حمام مائي لهذه المكونات حتى يسهل مزجها ببعض.

وبمجرد أن يبرد الخليط يتم وضعه على فروة الرأس وتدليكه جيدا خاصة على الأجزاء البيضاء منه، ويغطى الشعر ببونية طوال ليلة كاملة وبعدها يتم غسله جيدا أو يتم وضعه لمدة خمس إلى سبع ساعات أثناء النهار.

الشيب المبكر

ستلاحظ في هذه الطريقة اختفاء الشيب من الشعر بشكل تدريجي وملحوظ من أول استخدام، كما يمكن أن تكرر هذه العملية مرة واحدة كل أسبوع وستلاحظ النتيجة القوية لهذه الخلطة، كما أنها مفيدة لأبعد حد لترطيب الشعر وتغذية فروة الرأس بالفيتامينات الهامة، فابلإضافة إلي التخلص من الشيب بالفازلين ستلاحظ زيادة كثافة وطول الشعر بغزارة.