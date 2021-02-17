بسبوسة اللوتس.. طريقة مُبتكرة وسهلة لبسبوسة لذيذة ولا أروع

بسبوسة اللوتس من أشهى الحلويات الشرقية؛ حيث أنها تمتاز بمذاق رائع وفريد ومحبب لدى الكثيرين، واليوم سنقدم لكم أبسط وأشهى طريقة لعمل البسبوسة بطريقة مبتكرة ولذيذة باستخدام أصابع بسكويت اللوتس الشهية التي يعشقها الكبار والصغار، علماً بأنه يمكن استبدال البسكويت بأي نوع بسكوت سادة آخر مفضل أو متوفر لديكِ.

بسبوسة اللوتس

مكونات البسبوسة سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل مطبخ، إلا أنها بالقليل من الإضافات البسيطة تصبح مبتكرة.

مكونات هريسة السميد

كوبان من دقيق السميد.

كوبان من بسكويت اللوتس المُفتت.

نصف كوب من السكر.

ثُلث كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

عبوة واحدة من القشدة.

بيضتان.

نُحضر وعاء عميق ونضع فيه كلاً من البيض الزيت والقشدة ونمزجهم جيداً باستخدام المضرب الكهربائي.

بعد التأكد من تجانس المكونات نُضيف إليهم البيكنج باودر والسكر والفانيلا ونستمر في الخفق حتى إذابة السكر تماماً.

بعد ذلك نبدأ بإضافة دقيق السميد وبسكويت اللوتس ونخلطهم مع باقي المكونات جيداً.

نُحضر صينية خبز ونسكب فيها خليط البسبوسة ونُدخلها الفرن المشغل مسبقاً على درجة حرارة حوالي 180 درجة مئوية لمدة ثُلث ساعة على الأقل.

نُخرج بسبوسة اللوتس من الفرن ونسكب عليها القطر الساخن فوراً ونتركها لتبرد ثم نُقدمها.

طريقة تحضير بسبوسة اللوتسطريقة عمل القطر

مكونات القطر

كوب من السكر.

ثلاث أرباع كوب من الماء.

ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من ماء الورد، ويمكن الاستغناء عنه.

طريقة تحضير القطر

نُحضر وعاء ونضعه على النار ونضع فيه كمية الماء والسكر ونتركهم على النار حتى الغليان ليصبح ملمسهم كثيف ثم نُضيف إليه عند الغليان عصير الليمون ونتركه دقيقة إضافية على النار.

قيل إقفال النار مباشرةً نُضيف ماء الورد ونُقلبها مع القطر ونُغلق النار.