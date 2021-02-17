سر عمل الفراخ المشوية بدون فرن لست البيت المدهشة في المنزل

تعد الفراخ المشوية في الفرن من ألذ الأكلات التى يقبل عليها الجميع لصحتها للجسم وعدم إحتوائها على الكثير من الدهون والسعرات الحرارية، ايضاً لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، لذلك هنا سوف نقدم لكم سر عملها دون إستخدام الفرن ودون تضييع الكثير من الوقت، وسوف تحصلون على خلطة سرية لعملها في المنزل لست البيت، وهى تتكون من مكونات بسيطة كالفراخ والبصل والتوابل دون الحاجة إلى الذهاب إلى المطاعم لتناولها، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الفراخ المشوية بدون فرن في المنزل.

مكونات عمل الفراخ المشوية بدون فرن

يتكون عمل الفراخ المشوية بدون فرن من مكونات بسيطة وخفيفة بعملها بسهولة في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالآتي:-

فرخة واحدة مقطعة إلى أربع قطع.

رشة من الملح.

2 حبات من البصل المبشور.

رشة من الفلفل.

ملعقة كبيرة من البهارات.

ملعقة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الكركم.

بقدونس مقطع قطع صغيرة.

ملعقة كبيرة من خل التفاح.

ملعقة كبيرة من دبس الرمان.

خطوات التحضير

سوف نقدم طريقة مدهشة لعمل الفراخ المشوية بدون فرن في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نقوم بإحضار وعاء من البلاستيك ونضع فيه الفرخة ونغسلها جيداً بالملح والدقيق والخل العادي ونشطفها جيداً. بعد ذلك نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الفرخة المقطعة وعليها البصل والبهارات والملح والفلفل ونقلبهم جيداً، ثم نضع خل التفاح والبابريكا ودبس الرمان والكركم ونتبلهم جيداً. نترك الفرخة بالتتبيلة لمدة لا تقل عن 24 ساعة لتأخذ الطعم والرائحة الشهية. بعد مرور الوقت نحضر طاسة ونضع بها كمية من الزيت لا يكون غزير أو قليل بل يكون وسط. ثم ننفض الفراخ من التتبيلة ونضعه في الزيت وتكون النار مشتعلة منذ قليل ولا نقلب الدجاج لمدة عشر دقائق بعد ذلك نقلبها على الجانب الآخر لمدة عشر دقائق ايضاً. بعد ذلك نضع البقدونس على طبق التقديم ونضع عليه الفراخ حتى يمتص البقدونس الزيت وتصبح مثل الفراخ المشوية. وهنا نكون قدمنا أكلتنا المشوية بدون شوي أو فرن وبالهناء والشفاء.