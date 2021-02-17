مسحة فقط تبييض وتفتيح منطقة البكينى والابط والجسم كله في دقائق سريعه المفعول نتيجة رهيبة

مسحة فقط تبييض وتفتيح منطقة البكينى والابط والجسم كله في دقائق تعتبر مشكلة اسمرار منطقة تحت الإبطين من أكثر المشاكل الشائعة بين الكثير من الأشخاص، وتسبب لهم الإزعاج وتضعهم في الكثير من المواقف المحرجة، وبالأخص السيدات أمام زوجها عند ارتداء ملابس مكشوفة، وتنشتر هذه المشكلة للعديد من الأسباب منها إزالة الشعر بطرق خاطئة، أو القيام بتطبيق مزيلات عرق وارتداء مصنوعة من النايلون كل هذا وأكثر يزيد من اسمرار هذه المنطقة، واليوم بعيداً عم المواد الكيميائية أتينا لكم مكونات طبيعية موجودة في منزلك تمكنك من الحصول على بشرة بيضاء مرطبة ناعمة كالحرير. أهم طرق تبييض وتفتيح الإبطين والمنطقة الحساسة يوجد الكثير من الطرق والوسائل التي يتم استخدامها بهدف تفتيح المناطق الداكنة بالجسم: قناع الكركم والليمون: كل ما عليكِ فعله هو أن تقومي بمزج كمية مناسبة من الكركم مع القليل من عصير الليمون.

حتى أن نحصل على عجين يسهل تطبيقه على المنطقة المتضررة.

ويترك لمدة نصف ساعة ومن ثم نقوم بغسله.

ويجب تكرارها مرتين من كل أسبوع من أجل الحصول على نتائج مرضية. بيكربونات الصودا: ننصح دائماً لاستخدامها لتقشير البشرة من خلال أخذ ملعقة من بيكربونات الصودا.

من خلال أخذ ملعقة من بيكربونات الصودا. وتخلط مع ملعقة من زيت جوز الهند النقي.

نقوم بفرك منطقة الإبطين بلطف وتترك على البشرة لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

من ثم نقوم بشطف البشرة، وسوف تلاحظين الفرق بنفسك، كما أنها تساعدك في التخلص من رائحة العرق الكريهة. خلطات طبيعية لتفتيح الإبطين خلطات طبيعية لتفتيح الإبطين يوجد الكثير من المكونات الموجودة في منزلك تمكنك من الحصول على بشرة بيضاء: قناع الدقيق والحليب: نقوم بخلط ملعقتين من الحليب السائل، مع ملعقة من الدقيق.

تخلط المكونات معاً بشكل جيد حتى أن نحصل علو قوام كريمي.

نقوم بتطبيق الخليط تحت الإبطين وتترك لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

من ثم تشطف بالماء البارد مع الحرص على تكرار القناع ثلاث مرات بالأسبوع. شروط استخراج رخصة القيادة للنساء 1442 والإجراءات الأوراق المطلوبة لاستخراج الرخصة الوسوم

مسحة فقط تبييض وتفتيح منطقة البكينى والابط والجسم كله في دقائق تعتبر مشكلة اسمرار منطقة تحت الإبطين من أكثر المشاكل الشائعة بين الكثير من الأشخاص، وتسبب لهم الإزعاج وتضعهم في الكثير من المواقف المحرجة، وبالأخص السيدات أمام زوجها عند ارتداء ملابس مكشوفة، وتنشتر هذه المشكلة للعديد من الأسباب منها إزالة الشعر بطرق خاطئة، أو القيام بتطبيق مزيلات عرق وارتداء مصنوعة من النايلون كل هذا وأكثر يزيد من اسمرار هذه المنطقة، واليوم بعيداً عم المواد الكيميائية أتينا لكم مكونات طبيعية موجودة في منزلك تمكنك من الحصول على بشرة بيضاء مرطبة ناعمة كالحرير. أهم طرق تبييض وتفتيح الإبطين والمنطقة الحساسة يوجد الكثير من الطرق والوسائل التي يتم استخدامها بهدف تفتيح المناطق الداكنة بالجسم: قناع الكركم والليمون: كل ما عليكِ فعله هو أن تقومي بمزج كمية مناسبة من الكركم مع القليل من عصير الليمون.

حتى أن نحصل على عجين يسهل تطبيقه على المنطقة المتضررة.

ويترك لمدة نصف ساعة ومن ثم نقوم بغسله.

ويجب تكرارها مرتين من كل أسبوع من أجل الحصول على نتائج مرضية. بيكربونات الصودا: ننصح دائماً لاستخدامها لتقشير البشرة من خلال أخذ ملعقة من بيكربونات الصودا.

من خلال أخذ ملعقة من بيكربونات الصودا. وتخلط مع ملعقة من زيت جوز الهند النقي.

نقوم بفرك منطقة الإبطين بلطف وتترك على البشرة لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

من ثم نقوم بشطف البشرة، وسوف تلاحظين الفرق بنفسك، كما أنها تساعدك في التخلص من رائحة العرق الكريهة. خلطات طبيعية لتفتيح الإبطين خلطات طبيعية لتفتيح الإبطين يوجد الكثير من المكونات الموجودة في منزلك تمكنك من الحصول على بشرة بيضاء: قناع الدقيق والحليب: نقوم بخلط ملعقتين من الحليب السائل، مع ملعقة من الدقيق.

تخلط المكونات معاً بشكل جيد حتى أن نحصل علو قوام كريمي.

نقوم بتطبيق الخليط تحت الإبطين وتترك لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

من ثم تشطف بالماء البارد مع الحرص على تكرار القناع ثلاث مرات بالأسبوع. شروط استخراج رخصة القيادة للنساء 1442 والإجراءات الأوراق المطلوبة لاستخراج الرخصة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسحة فقط تبييض وتفتيح منطقة البكينى والابط والجسم كله في دقائق سريعه المفعول نتيجة رهيبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.