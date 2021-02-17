بطاطس محشية باللحمة المفرومة هتأكلي صوابعك وراها لو عندك بطاطس لازم تعمليها بالطريقة دي

البطاطس المحشية باللحم المفرومة هي وجبة شهيرة جدا في أميركا فهم يعتبرون البطاطس من الوجبات الرئيسية لديهم بديلاً من الخبز الذي لا يتناولونها كثيرا، كما أن البطاطس المحشية باللحم المفروم مفيدة جدا للأطفال للأطفال فوق سن العام يجب عليهم أن يبدأوا في تناول جميع الأطعمة ولكن يجب مراعاة أن تكون غير دسمة وخفيفة لكي يتناولونها بسهوله، بالبطاطس تعطي لهم النشويات واللحم يمدهم بالبروتين اللازم لبناء أجسامهم، فهم في أفضل وقت للتغذية لكي يكتمل نمو العظم لديهم وأيضا يكتمل نمو أسنانهم في التعزية مهمة جدا لهم في هذا الوقت. طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة المكونات:- نصف كيلو جرام من اللحم المفروم ونسبة من الدهن.

عشر حبات صغيرة الحجم من البطاطس.

إثنين حبة من البصل متوسطة الحجم.

فصين من الثوم .

نصف ملعقه كبيره الحجم من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت نباتي مثل زيت الذرة.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

رشة صغيرة من الكزبرة الجافة.

نصف حزمة من الكزبرة الخضراء.

نصف ملعقه صغيره الحجم من الجنزبيل المطحون.

رشة صغيرة من القرفة الناعمة.

نصف ملعقه صغيره الحجم من البصل البودرة.

ربع ملعقه صغيره الحجم من الثوم البودرة. طريقة تحضير البطاطس المحشية باللحمه المفرومة نأتي بقدر متوسط الحجم، ونقوم بتقطيع البصل إلى مكعبات صغيرة الحجم ونضع عليه ثلاث ملاعق الزيت ونقليها حتى يذبل.

نضيف على البصل فصين الثوم وتقبلهم جيدا مع بعضهم ونلاحظ أن تكون النار متوسطة، ونضع عليهم اللحم وتقبلهم مع بعضهم جيدا حتى تتخبط اللحم مع البصل.

نضع علي اللحم نصف كوب صغير الحجم من الماء المغلي، ونضيف إليها التوابل مع الكزبرة الخضراء، ونتركها حتى تبدأ بالعمليات.

ونضعها في البطاطس المقطعة أنصاف وتدخلها الفرن على درجة حرارة. شروط استخراج رخصة القيادة للنساء 1442 والإجراءات الأوراق المطلوبة لاستخراج الرخصة طريقة تحضير البطاطس المحشية باللحمه المفرومة الوسوم

البطاطس المحشية باللحم المفرومة هي وجبة شهيرة جدا في أميركا فهم يعتبرون البطاطس من الوجبات الرئيسية لديهم بديلاً من الخبز الذي لا يتناولونها كثيرا، كما أن البطاطس المحشية باللحم المفروم مفيدة جدا للأطفال للأطفال فوق سن العام يجب عليهم أن يبدأوا في تناول جميع الأطعمة ولكن يجب مراعاة أن تكون غير دسمة وخفيفة لكي يتناولونها بسهوله، بالبطاطس تعطي لهم النشويات واللحم يمدهم بالبروتين اللازم لبناء أجسامهم، فهم في أفضل وقت للتغذية لكي يكتمل نمو العظم لديهم وأيضا يكتمل نمو أسنانهم في التعزية مهمة جدا لهم في هذا الوقت. طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة المكونات:- نصف كيلو جرام من اللحم المفروم ونسبة من الدهن.

عشر حبات صغيرة الحجم من البطاطس.

إثنين حبة من البصل متوسطة الحجم.

فصين من الثوم .

نصف ملعقه كبيره الحجم من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت نباتي مثل زيت الذرة.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

رشة صغيرة من الكزبرة الجافة.

نصف حزمة من الكزبرة الخضراء.

نصف ملعقه صغيره الحجم من الجنزبيل المطحون.

رشة صغيرة من القرفة الناعمة.

نصف ملعقه صغيره الحجم من البصل البودرة.

ربع ملعقه صغيره الحجم من الثوم البودرة. طريقة تحضير البطاطس المحشية باللحمه المفرومة نأتي بقدر متوسط الحجم، ونقوم بتقطيع البصل إلى مكعبات صغيرة الحجم ونضع عليه ثلاث ملاعق الزيت ونقليها حتى يذبل.

نضيف على البصل فصين الثوم وتقبلهم جيدا مع بعضهم ونلاحظ أن تكون النار متوسطة، ونضع عليهم اللحم وتقبلهم مع بعضهم جيدا حتى تتخبط اللحم مع البصل.

نضع علي اللحم نصف كوب صغير الحجم من الماء المغلي، ونضيف إليها التوابل مع الكزبرة الخضراء، ونتركها حتى تبدأ بالعمليات.

ونضعها في البطاطس المقطعة أنصاف وتدخلها الفرن على درجة حرارة. شروط استخراج رخصة القيادة للنساء 1442 والإجراءات الأوراق المطلوبة لاستخراج الرخصة طريقة تحضير البطاطس المحشية باللحمه المفرومة

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