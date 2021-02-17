ما هي أسرع طريقة لحرق دهون البطن والتخلص من الكرش؟

العديد يتساءل عن ما هي أسرع طريقة لحرق دهون البطن ؟ حيث أن الدهون الزائدة في منطقة البطن أحد المشاكل التي تؤرق عدد كبير من مختلف الفئات، فهي تسبب الإحراج للكثيرين وخاصة عند ارتداء الملابس فيبدو مظهرها سخيف، هذا إلى جانب أضرارها الكثيرة على الصحة، فالسمنة بشكل عام هي بمثابة إنذار قوي على بداية التعرض للكثير من الأمراض مثل القلب وانسداد الشرايين.

ضبط السعرات الحرارية هي الطريقة الأولى لضمان زيادة معدلات حرق الدهون في البطن، فالأمر لا يحتاج فقط إلا الالتزام بالسعرات الحرارية التي يحتاجها جسمك بشكل يومي للحرق سواء في الطعام أو الأنشطة الرياضية والأعمال اليومية.

الاعتماد على الألياف بشكل أساسي في النظام الغذائي، فالألياف لها قدرة كبيرة على تقليل خطورة الدهون المتراكمة في الجسم بشكل عام وخاصة منطقة البطن، لذا يفضل تناول الألياف بكثرة في جميع الوجبات وعلى مدار اليوم، لقدرتها على حرق دهون البطن بشكل كبير، وتتمثل هذه الألياف في الخضروات والفواكه مثل التفاح والجزر والبطاطس.

كيفية تعويض الجسم عن فقد السكريات؟

التوقف نهائيًا عن تناول السكريات عند البدء في التفكير في التخلص من دهون البطن، فالسكر مليء بالسعرات الحرارية الفارغة الخالية من القيمة الغذائية والتي لا يستطيع الجسم هضمها بشكل بسيط، وبالتالي يقوم بتخزينها على شكل دهون تبدأ في التراكم في عدة مناطق في الجسم أهمها منطقة البطن والأرداف، لذا لابد من التوقف عن تناول السكريات الموجودة في الحلويات، ويمكن تعويض ذلك بالسكريات الطبيعية التي توجد في الفواكه.

وعادة ما تحدث سمنة البطن نتيجة العادات الغذائية الخاطئة التي يتبعها الكثير منا مثل الإفراط في تناول الوجبات السريعة الغنية بالدهون، وتناول المشروبات الغازية والمقليات، والابتعاد عن تناول الخضروات والفواكه والأغذية الصحية، ونظرًا لصعوبة التخلص من دهون البطن قدمنا لكم اليوم أسرع الطرق لحرق دهون البطن.