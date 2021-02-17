البقدونس السحري للبشرة والشعر وفوائده المذهلة للفتيات والسيدات

نقدم لكم فوائد البقدونس السحرية للبشرة والشعر من خلال موقعنا ثقفني، ويُذكر أن البقدونس من الأعشاب الورقية التي يسهل توافرها في أي منزل، ويتم استخدامه في إعداد الكثير من الأطباق، فإلى جانب مذاقه الجيد فهو يتمتع بالكثير من الفوائد التي لا يمكن حصرها سواء للصحة العامة أو البشرة والشعر، وذلك نتيجة احتوائه على العديد من الفيتامينات (A)، (B)، (C) و (K)، وكذلك الحديد والمعادن والبوتاسيوم والكالسيوم والمنجنيز والنحاس والزنك، ونظرًا لأهميته الكبيرة الذي قد يجهله الكثير منا نستعرض معكم اليوم أهم فوائده للبشرة والشعر. فوائد البقدونس للبشرة يحتوي البقدونس على كميات كبيرة من فيتامين سي الذي يغذي البشرة من الداخل ويقلل الخطوط الدقيقة والتجاعيد والندوب، كما أن تناوله بكثرة يحفز على إنتاج الكولاجين في البشرة ويعزز ويصلح تكاثر الخلايا لتجديد الجلد. يساعد البقدونس أيضًا في تحسين حالة الجلد ومنع جفافه وتشققه، كما يساعد في التئام الجروح بشكل سريع. يساعد أيضًا في علاج الهالات السوداء تحت العين بسبب احتوائه على كمية كبيرة من فيتامين سي والكلوروفيل وفيتامين كي الذي يساعد على تفتيح وتقليل انتفاخ المنطقة تحت العين. زيت البقدونيس أيضًا لدية خصائص مضادة للفطريات المفيدة لعلاج حب الشباب، والبثور، وعدوى الجلد وتطهير المسام، يتم استخدامه عن طريق تدليك البشرة به بلطف في حركات دائرية، ويمكن مزجه أيضًا مع أحد الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند. فوائد البقدونس للشعر يعد البقدونس بمثابة منشط للشعر ويطهر فروة الرأس وهو ما يساعد على القضاء على القشرة والعوامل التي تؤدي إلى تقصف وتساقط الشعر.

يتم استخدامه عن طريق هرس بعض أوراقه وإضافة الماء إليه ويتم وضع الخليط على فروة الرأس لمدة ساعة ثم يتم غسله بالماء والشامبو.

بسبب احتوائه على كمية كبيرة من النحاس يساعد البقدونس على الاحتفاظ بلون الشعر الطبيعي ويقي من الشيب المبكر. عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية و30 ألف رابح بقسائم فورية وشروط الفوز بالجائزة فوائد البقدونس للبشرةفوائد البقدونس للشعر الوسوم

نقدم لكم فوائد البقدونس السحرية للبشرة والشعر من خلال موقعنا ثقفني، ويُذكر أن البقدونس من الأعشاب الورقية التي يسهل توافرها في أي منزل، ويتم استخدامه في إعداد الكثير من الأطباق، فإلى جانب مذاقه الجيد فهو يتمتع بالكثير من الفوائد التي لا يمكن حصرها سواء للصحة العامة أو البشرة والشعر، وذلك نتيجة احتوائه على العديد من الفيتامينات (A)، (B)، (C) و (K)، وكذلك الحديد والمعادن والبوتاسيوم والكالسيوم والمنجنيز والنحاس والزنك، ونظرًا لأهميته الكبيرة الذي قد يجهله الكثير منا نستعرض معكم اليوم أهم فوائده للبشرة والشعر. فوائد البقدونس للبشرة يحتوي البقدونس على كميات كبيرة من فيتامين سي الذي يغذي البشرة من الداخل ويقلل الخطوط الدقيقة والتجاعيد والندوب، كما أن تناوله بكثرة يحفز على إنتاج الكولاجين في البشرة ويعزز ويصلح تكاثر الخلايا لتجديد الجلد. يساعد البقدونس أيضًا في تحسين حالة الجلد ومنع جفافه وتشققه، كما يساعد في التئام الجروح بشكل سريع. يساعد أيضًا في علاج الهالات السوداء تحت العين بسبب احتوائه على كمية كبيرة من فيتامين سي والكلوروفيل وفيتامين كي الذي يساعد على تفتيح وتقليل انتفاخ المنطقة تحت العين. زيت البقدونيس أيضًا لدية خصائص مضادة للفطريات المفيدة لعلاج حب الشباب، والبثور، وعدوى الجلد وتطهير المسام، يتم استخدامه عن طريق تدليك البشرة به بلطف في حركات دائرية، ويمكن مزجه أيضًا مع أحد الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند. فوائد البقدونس للشعر يعد البقدونس بمثابة منشط للشعر ويطهر فروة الرأس وهو ما يساعد على القضاء على القشرة والعوامل التي تؤدي إلى تقصف وتساقط الشعر.

يتم استخدامه عن طريق هرس بعض أوراقه وإضافة الماء إليه ويتم وضع الخليط على فروة الرأس لمدة ساعة ثم يتم غسله بالماء والشامبو.

بسبب احتوائه على كمية كبيرة من النحاس يساعد البقدونس على الاحتفاظ بلون الشعر الطبيعي ويقي من الشيب المبكر. عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية و30 ألف رابح بقسائم فورية وشروط الفوز بالجائزة فوائد البقدونس للبشرةفوائد البقدونس للشعر

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