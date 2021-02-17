الخيار المخلل السريع المشطشط حضريه في البيت وينضج في يومين

الخيار المخلل من أشهر المُقبلات التي تقدم بجوار الكثير من الأطعمة سواء الطبخ أو الوجبات الشعبية، ويعتبر المخلل بشكل عام يعمل كفاتح للشهية عند بعض الأشخاص، والخيار المخلل يدخل في الكثير من الوجبات والسندوتشات منها سندوتش الشاورما السوري ويقدم في معظم الدول بجوار الأطعمة المختلفة ولكن كل دولة تسميه باسم مختلف مثل “القثاء المخلل“، اليوم من خلال موقعنا سنحضر بالخطوات طريقة “عمل الخيار المخلل السريع” ويتم تناوله بعد يومين. مقادير الخيار المخلل: الخيار البلدي الرفيع: وزن كيلو جرام.

الثوم: ملعقة كبيرة مفرومة.

الخل الأبيض: مقدار فنجان صغير.

عصير الليمون: بمقدار ربع فنجان صغير.

السكر الأبيض: ملعقة كبيرة تعمل على نضجه في يومين.

الماء الفاتر: لتر كامل.

الملح: عدد ملعقتين كبار.

الشطة: حجم ملعقة كبيرة.

البرطمان: حجم مناسب وغطائه محكم. طريقة تحضير الخيار بمرحلة التنظيف: مقادير الخيار المخلل:طريقة تحضير الخيار بمرحلة التنظيف: الخطوة الأولى: قومي بغسل الخيار جيدا بالماء والخل. الخطوة الثانية: قومي بتنظيف حواف الخيار جيدا. الخطوة الثالثة: قومي بعمل ثقوب في الخيار بالسكين، واتركيه جانبا حتى يتم تحضير محلول المخلل. خطوات تحضير محلول المخلل بالخطوات: في الأول قومي بتحضير بولة عميقة ونضع بها لتر الماء الفاتر. بعدها قومي بفرم الثوم جيدا وضعيه بالماء. ثم نضع الملح والخل والشطة، ثم نضع السكر أيضا. قومي بتقليب المحلول جيدا حتى يتد الذوبان تماما. خطوات تحضير الخيار المخلل: في الأول قومي بتجهيز البرطمان الزجاجي. ضعي جزء من محلول المخلل التي تم تحضيره من قبل. نضع جزء من الخيار، ثم نضع جزء أخر من المحلول ويتم تكرار العملية حتى ننتهي من الكمية كلها. يجب اغلاق البرطمان الزجاجي جيدا، ويتم وضعه في مكان جاف، ويتم تناول الخيار المخلل بعد يومين من صنعه. طريقة عمل دجاج سبايسي مقرمش مثل المطاعم بطعم لذيذ وتحفة لحبايبنا الحلوين خطوات تحضير محلول المخلل بالخطوات:خطوات تحضير الخيار المخلل: الوسوم

الخيار المخلل من أشهر المُقبلات التي تقدم بجوار الكثير من الأطعمة سواء الطبخ أو الوجبات الشعبية، ويعتبر المخلل بشكل عام يعمل كفاتح للشهية عند بعض الأشخاص، والخيار المخلل يدخل في الكثير من الوجبات والسندوتشات منها سندوتش الشاورما السوري ويقدم في معظم الدول بجوار الأطعمة المختلفة ولكن كل دولة تسميه باسم مختلف مثل “القثاء المخلل“، اليوم من خلال موقعنا سنحضر بالخطوات طريقة “عمل الخيار المخلل السريع” ويتم تناوله بعد يومين. مقادير الخيار المخلل: الخيار البلدي الرفيع: وزن كيلو جرام.

الثوم: ملعقة كبيرة مفرومة.

الخل الأبيض: مقدار فنجان صغير.

عصير الليمون: بمقدار ربع فنجان صغير.

السكر الأبيض: ملعقة كبيرة تعمل على نضجه في يومين.

الماء الفاتر: لتر كامل.

الملح: عدد ملعقتين كبار.

الشطة: حجم ملعقة كبيرة.

البرطمان: حجم مناسب وغطائه محكم. طريقة تحضير الخيار بمرحلة التنظيف: مقادير الخيار المخلل:طريقة تحضير الخيار بمرحلة التنظيف: الخطوة الأولى: قومي بغسل الخيار جيدا بالماء والخل. الخطوة الثانية: قومي بتنظيف حواف الخيار جيدا. الخطوة الثالثة: قومي بعمل ثقوب في الخيار بالسكين، واتركيه جانبا حتى يتم تحضير محلول المخلل. خطوات تحضير محلول المخلل بالخطوات: في الأول قومي بتحضير بولة عميقة ونضع بها لتر الماء الفاتر. بعدها قومي بفرم الثوم جيدا وضعيه بالماء. ثم نضع الملح والخل والشطة، ثم نضع السكر أيضا. قومي بتقليب المحلول جيدا حتى يتد الذوبان تماما. خطوات تحضير الخيار المخلل: في الأول قومي بتجهيز البرطمان الزجاجي. ضعي جزء من محلول المخلل التي تم تحضيره من قبل. نضع جزء من الخيار، ثم نضع جزء أخر من المحلول ويتم تكرار العملية حتى ننتهي من الكمية كلها. يجب اغلاق البرطمان الزجاجي جيدا، ويتم وضعه في مكان جاف، ويتم تناول الخيار المخلل بعد يومين من صنعه. طريقة عمل دجاج سبايسي مقرمش مثل المطاعم بطعم لذيذ وتحفة لحبايبنا الحلوين خطوات تحضير محلول المخلل بالخطوات:خطوات تحضير الخيار المخلل:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخيار المخلل السريع المشطشط حضريه في البيت وينضج في يومين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.