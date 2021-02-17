اتحداكي لو لم تبيضي خلطة تبييض وتفتيح الوجه للعروسة في دقائق قبل الفرح

يعتبر الوجه من أهم الأشياء التي تهتم بها كل فتاه يوم زفافها، ويبدأ اهتمامها بالوجه قبل يوم الزفاف لكي تحصل علي بشرة فاتحة ولها إشراقة ونضرة مميزة، لأن ربما عند اهتمامها بالوجهوفي هذا اليوم قد تتعرض البشرة إلي الحساسية والتهيج لأنه توجد أنواع من البشرة قد تتأثر بأي شئ لذلك ينصح باهتمام البشرة وتفتيحها قبل يوم الزفاف، وغير ذلك قد يكون تفتيح البشرة وجمالها هو الحلم الذي تسعي كل فتاة إلي تحقيقه لأنه من أهم مميزاتها، وإن وجد غير ذلك قد تشعر الفتاة بالخجل ولم تتمكن من الثقة في نفسها.

تبييض وتفتيح الوجه للعروس

وعند الاهتمام بالبشرة والحصول علي بشرة بيضاء ونظيفة وتكون العروسة يوم زفافها لها إطلالة مميزة، عليكي اتباع هذه الطرق للحصول علي ذلك فمن أهمها هي لا بد من الالتزام بنظام صحي وغذائي وذلك من خلال تناول الفواكهة والخضروات نظرا لاحتوائها علي فيتامينات ولا بد من الإكثار في شرب الماء لذلك ينصح بشرب عشرة أكواب يوميا علي الأقل فهذا يساعد علي نضارة البشرة، ويجب الانتظام في تقشير البشرة لأن هذا التقشير يساعد البشرة في التخلص من جميع خلايا الجلد الميتة وجميع الشوائب ويفضل تقشير البشرة مرة واحدة في الأسبوع، ويجب اتخاذ قدر كافي من النوم وخاصة في الليل ويفضل أن يكون عشرة ساعات يوميا لأن هذا يحمي البشرة ويمنع ظهور الهالات السوداء.

خلطة تبييض الوجه للعروس

المكونات التي تساعد علي تفتيح البشرة

الحمص المطحون. كركم. عسل. زبادي. ماء.

طريقة التحضير

نحضر وعاء ونضع فيه ملعقتان كبيرتان من الحمص المطحون، ونضع ربع ملعقة صغيرة من الكركم، ونضع ملعقتان صغيرتان من العسل، ثم نضع كمية مناسبة من الزبادي، ونضع كمية قليلة من الماء، وبما مزج هذه المكونات جيدا ليتكون خليط متماسك. قبل وضع هذا الخليط علي الوجه لا بد من غسل الوجه جيدا وتجفيفه، ثم نضع هذا الخليط علي الوجه لمدة ربع ساعة. بعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء ويتم تجفيفه جيدا ويجب بعد ذلك استخدام مرطب لترطيب البشرة.