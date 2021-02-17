معلقة واحدة لتسوية اللحمة بسرعه دون حلة ضغط هتكون زي الزبدة مهما كانت كبيرة

طريقة تسوية اللحمة بسرعه دون حلة ضغط، يبحث الكثير عن طريقه لتسويه اللحم سريعاً، حيث أن اللحم يأخذ وقتاً كبيراً في تسويته، وخاصة إذا كان هناك عزائم عند البعض، فقد يحتاجوا إلى تسوية اللحم سريعاً، وفي هذا المقال سنتحدث عن مكون سحري نضعه على اللحم لتسويته بسرعة .



طريقة تسوية اللحمة بسرعه دون حلة ضغط

قد تعانى الكثير من السيدات في تسوية اللحم لأنها تأخذ وقت كبير في التسوية وخاصة اللحمة الكبيرة ولحل هذه المشكلة سوف نقدم لكم كيفية تسوية اللحم بسهوله .

الحبهان.

القرفة.

ورق الغار.

معلقة صغيرة من الخل.

ربع معلقة من البيكنج بودر.

بصلة كبيرة.

فصين من الثوم.

ملح.

قرن من الفلفل الحار.

رشة زعتر بري.

قومي بتنظيف اللحم جيدًا، ووضعه في طبق بلاستيك، وإضافة بعض البهارات اليه مثل القرفة والحبهان وورق الغار، ثم بإضافة معلقة خل صغيرة، وربع معلقه من البيكنج بودر، وتلك هي المكونات السحرية التي تجعل اللحم يستوي سريعاً.

في قدر قومي بوضع مقدار من الماء يكفي لسلق اللحم، ثم قومي بوضع اللحم في الحلة، وأضيفي إليه فصين من الثوم، وبصلة ذات حجم كبير، ثم قومي بإضافة ماء مغلي إلى اللحم وقومي بغلق الحلة جيداً، واتركيها تغلى لفتره نصف ساعة.

ثم بعد مرور ذلك الوقت قومي بإضافة قرن من الفلفل الحار، ورشة من الزعتر البري، وإذا رأيت أن اللحم قد يحتاج إلى مزيد أخر من الماء قومي بإضافة ماء فاتر فقط.

بعد مضى فتره 45 دقيقه يكون اللحم أصبح مستوياً وطرياً وتلك المدة تكون كافية إذا قد تم تسوية اللحم في قدر عادي.

أما إذا كان القدر يحتوي علي خاصية الضغط فإن اللحم في فتره ٣٥ دقيقة يصبح ناضجاً، ولكن ف تلك الحالة يتم إضافة الملح بعد فتح حلة الضغط، ونجعل الملح يغلي مع اللحم لفترة ٥ دقائق دون قفل غطا القدر بشكل جيد.

مكونات طبخ اللحم بطريقة سريعةطريقة تسوية اللحم بطريقة سريعة

وفي نهاية هذا المقال قدمنا لكم مكون سحري نضعه على اللحم لتسويته بسرعة، وكيفية طبخ اللحم بتلك المكونات حتى ينضج سريعاً، وتحصل على أفضل طبخه من اللحم الطري والشهي.