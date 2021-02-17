العجينه السحريه الخطيره لجميع انواع المخبوزات كرواسون وبيتزا وعيش هشه وطريه مثل القطن

طريقة عمل العجينة السحرية لجميع المخبوزات تعد من أفضل أنواع العجائن الهاشة التي تناسب صناعة جميع أنواع المخبوزات والمعجنات والفطائر يطلق عليها الكثيرون اسم عجينة العشر دقائق لكون يتم تحضيرها في حوالي 10 دقائق لا غير فهي لا تحتاج منك الكثير من الوقت، وعلى الرغم من ذلك تكون نتائجها مذهلة وطعمها لذيذ وشهي.

تعتبر المخبوزات أفضل المعجنات التي يرغب بتناولها الكثيرون من الأشخاص، كما أنها تستخدم في تحضير أنواع عديدة ومختلفة من المعجنات والفطائر في حوالي 10 دقائق كما يلي:

كوب وثلث دقيق أبيض.

5 ماء.

1 ملعقة كبيرة زبدة طرية.

1 ملعقة كبيرة سكر.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة خميرة.

1 ملعقة كبيرة حليب بودرة.

في وعاء به قليل من الماء ضيفي الملح والسكر والخميرة وقلبيهم معاً.

ثم احضري وعاء أخر ضعي به الدقيق مضاف له الحليب واخلطيهم مع بعضهم ثم يضاف خليط الخميرة.

اعجني المكونات جيداً ثم أضيفي الزبدة الطرية واتركي العجين يتخمر ويتضاعف لمدة 10 دقائق.

ثم احضري وقومي بتشكيله بالطريقة التي تناسبك معكِ ويحب تناولها أفراد أسرتك.

3 كوب دقيق أبيض متعدد الاستخدامات.

5 ملعقة صغيرة ملح.

2/1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.

2 ملعقة كبيرة سكر.

4/1 كوب لبن زبادي.

4/1 كوب زيت نباتي.

1 كوب ماء.

1 ملعقة كبيرة خميرة.

في وعاء ضعي الدقيق والملح والبكينج بودر، ثم يضاف لهم السكر والخميرة والزيت والزبادي والماء واخلطي المكونات حتى تصبح متجانسة وتحصلين على عجينة طرية .

. ادهني العجينة بقليل من الزيت وغطيها وتركيها ترتاح في مكان دافئ لعدة دقائق وتتخمر بشكل جيد.

قطعي العجينة وشكليها على هيئة كرات متساوية الحجم ثم اضغطي عليها باليد حتى تتخلص من الهواء.

يتم تشكيل العجينة بعد ذلك بالطريقة التي ترغبين بها وبالهناء والشفاء.