وصفات طبيعية لتنعيم الجسم وترطيبه بمكونات طبيعية لبشرة ناعمة كالحرير

وصفات طبيعية لتنعيم الجسم , يُوصي دومًا خبراء العناية بالبشرة والجسم بضرورة تَطبيق وصفات طبيعية لتَنعيم الجسم، والتي تُساعد في التَخلص من خلايا الجلد الميت، والحصول على طبقة جلد جديدة ونظيفة ناعمة كالحرير، بالإضافة للتَخلص من الاسمرار والبقع، وفي السطور القليلة القادمة سَتجدي سَيدتي أفضل الوصفات التي سَتجعلك تَحصلين على بشرة ناعمة كالأطفال وبيضاء كالثلج.

وصفات طبيعية لتنعيم الجسم

يَحتاج الجسم من وقت لآخر لتَطبيق بعض الوصفات الطبيعية التي تَعمل على إزالة الجفاف، وتَرطيب الجسم بطريقة فعالة مثل تلك الوصفات الرهيبة، والتي سوف يتعمل إعدادها في المنزل بمنتهى السهولة، وستحصلين على نتيجة غاية في الروعة ستبهرك فقط عليكي إتباع الخطوات بشكل سليم:-

الوصفة الأولى

مكوناتها

كوب إلا ربع من الشوفان مع ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند مع ملعقتان كبيرتان من العسل.

اطحني الشوفان جيدًا حتى يُصبح مثل الحبيبات الخشنة.

أضيفي المكونات الأخرى وامزجي جيدًا ثم اتركي المكونات لمدة 5 دقائق.

طبقيه على الجسم المُبلل ثم حركيه بحركات دائرية للتخلص من خلايا الجلد الميت.

خطواتها

الوصفة الثانية

مكوناتها

ربع كوب من الزبادي اليوناني + ربع كوب من دقيق الذرة + ثلاث قطرات من أي زيت عطري (زيت البرتقال، زيت اللافندر، زيت الورد).

امزجي المكونات كلها معًا ثم تُطبق على الجسم بالكامل مع فركها بحركات دائرية من 3-5 دقائق ثم يُشطف بالماء الفاتر.

خطواتهاالعناية باليدين والقدمين

اليدين والقدمين من الأجزاء التي تهتم بها كل بنات وسيدات الدنيا وللعروس يكون الاهتمام مضاعف ومعًا نعرف كيفية الاعتناء بهم:-

تقليم الأظافر بصفة دورية والتأكد من نظافتها.

استخدام الماء الدافئ لتنظيف اليدين صباحا كل يوم .

استخدام مقشر طبيعي لإزالة الجلد الميت.

استخدام كريم مناسب لترطيب بشرتك كل يوم.

ازالة شعر الرجلين وتقليم الاظافر بصفة دورية.

تقشير الجلد باستخدام مقشر لإزالة الجلد الميت.

قبل الزفاف بشهر لابد للاستخدام حذاء ذو كعب منخفض حتى لا ترهقي قدميك.

النظافة والترطيب من أهم ما تحتاجه كل بنت وعروس.

اليدينالقدمين

وفي الختام عزيزتي للحصول على بشرة غاية في النعومة في وقت قصير عليكي فقط إتباع ما سبق من وصفات طبيعية لتنعيم الجسم.