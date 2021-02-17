كنز رباني لتطويل الشعر بسرعه البرق ولن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة وينبت الفراغات ويمنع التساقط

خلطات طبيعية لتطويل الشعر تحتاج كل امرأة لحل سريع يخلصها من المشاكل الذي يتعرض لها شعرها كل يوم بسبب عدة عوامل مختلفة أهمها التعرض لأشعة الشمس أو استخدام مصففات الشعر والكريمات التي تحتوي على مواد تكون غير مناسبة لنوع الشعر ولكنها موجودة تحت مسمى منتجات العناية بصحة الشعر، ولكن سيدتي قد أتيت لكِ اليوم بأفضل الحلول الطبيعية التي سوف تجعلك تحصلين على شعر طويل وناعم.

يوجد العديد من الخلطات التي تحتوي على مكونات طبيعية مضمونة 100ِ% تعمل على إطالة وتكثيف الشعر بسرعة رهيبة ومنها ما يلي:

يحتوي البيض على نسبة عالية جداً من البروتين الذي يعمل على تطويل وتغذية الشعر من الجذور حتى الأطراف، بالإضافة إلى أنه يجعله لامع وجذاب ويصلح ما فيه من ضرر وتلف.

1 بيضة.

1 ملعقة صغيرة زيت زيتون.

1 ملعقة صغيرة عسل.

في وعاء قومي بخلط المكونات مع بعضها جيداً حتى يصبح لديك خليط متجانس.

يتم وضع الخليط على الشعر وهو مبلل وغطيه بواسطة قبعة الاستحمام وتركيه لمدة 30 دقيقة .

بعد انتهاء الوقت قومي بغسيل الشعر بالماء البارد والشامبو حتى أن تزيل بقايا الخليط من فروة الرأس.

يعد من أفضل أنواع الزيوت الطبيعية التي يتم استعمالها لمعالجة الشعر التالف فهو يجعل الشعررطب وناعم ويحميه من كافة العوامل الضارة بالشعر.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

في وعاء معدني قومي بوضع زيت جوز الهند وضعي على النار حتى أن يصبح دافئ.

بعد ذلك اتركيه ليبرد قليلاً ومن ثم ابدئي في تدليك فروة الرأس والشعر من جذوره حتى أطرافه ويلف ويغطى بغطاء الاستحمام وتركيه لمدة 30 دقيقة.

ثم بعد ذلكم يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو والبلسم.