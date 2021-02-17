علاج الكلف والنمش والبقع السوداء نهائياً مجرب وفعال من أول مرة

علاج الكلف والنمش والبقع السوداء يعتمد على بعض الخلطات المنزلية التي تساهم في التخلص من مشاكل البشرة وتساعد على تحسينها وزيادة نقاءها وصفاءها، تعد مشكلة الكلف والنمش من المشكلات التي تواجه الكثير من النساء وهي عبارة عن بقع صغيرة لا تؤذي البشرة ولا تؤثر على الصحة العامة، ولكنها قد تؤدي إلى مظهر غير محبب بسبب اختلافها عن لون البشرة الرئيسي، خلطات التخلص من الكلف والنمش متعددة نذكر لك بعضاً منها في هذا المقال إلى جانب أفضل وأهم علاجات للقضاء على الكلف والنمش بشكل نهائي لتجنب عودته مرة أخرى.

علاج الكلف والنمش والبقع السوداء استخدام الكريمات الواقية من آشعة الشمس

استخدام كريمات الوقاية من آشعة الشمس سوف يجنبك ظهور بقع جديدة ونمش ناتج عن التعرض لآشعة الشمس، تلك الكريمات لن تقضي على النمش الموجود بالفعل وإنما سوف تحد من انتشاره بالبشرة.

علاج الكلف بالليزر

يعد الليزر من أفضل التقنيات المستخدمة في علاج النمش والبقع الداكنة، ويساعد على التخلص من حوالي 60 في المائة من البقع بشكل تدريجي، ويتم لدى الأطباء المتخصصين وهي عبارة عن تسليط حزمة من أشعة الليزر على المناطق المصابة، وتتم في أكثر من جلسة حسب توصيات الطبيب.

كريمات التفتيح الطبية

مثل الكريمات التي تحتوي على مادة الهيدروكينون والتي تعمل على إزالة الصبغات الجلدية وتقليل نسبة الخلايا الصبغة أو الميلانين، كذلك الكريمات التي تحتوي على مادة الرتينول أو فيتامين a مثل كريم Retin_A والذي يعمل أيضاً على تغذية البشرة ونضارتها وتفتيحها وتوحيد لونها، ولا يجب استخدام تلك الكريمات بدون استشارة الطبيب.

خلطات لإزالة الكلف والنمش خلطة العسل وعصير الليمون

تعد أقوى خلطة لعلاج النمش والكلف وتساعد على التخلص منه بنسبة كبيرة، كما أن تلك الخلطة تساعد على التخلص من البقع البنية والداكنة التي تصيب البشرة، وطريقة استخدام هذه الخلطة هي خلط ملعقة من عسل النحل مع عصير نصف ليمونة ثم وضعها على البشرة وتركها لمدة 15 دقيقة ثم غسل البشرة بالماء.

اللبن الحليب

ماسك الحليب من الماسكات التي تساعد على التخلص من البقع، حيث يمد بروتين الحليب البشرة بالنضارة والتغذية ويعمل على القضاء على البقع ويمكن عمل قناع الحليب مرة يومياً لمدة نصف ساعة بغمس قطعة قطن في الحليب ثم مسح البشرة بها.

ماء البصل

ماء البصل من المكونات التي تقضي على النمش بصورة كبيرة إذا ما استخدمت بانتظام مرتين في الأسبوع، اغمسي القطن في ماء البصل ثم ضعيه على وجهك لمدة ساعة.