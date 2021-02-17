اسرع كريم يزيل سواد السنين من العانه وتحت الابط والكوعين في ليلة واحدة وتفتيح فورى للجسم

كريم طبيعي لتفتيح الجسم والبشرة تسعي الفتيات التي تعاني من وجود مشاكل عديدة بالبشرة الحصول على حلول مثالية تجعلها تتخلص منها إلى الأبد، ولكن هذا يرهقها ويجعلها تشعر بالملل كلما تبحث ولن تجد ما هو الحل المناسب لها، وحرصنا أن نساعدك في عملية البحث التي تقومين بها ونحاول بكل الطرق أن نقدم لك أفضل الكريمات الطبيعية الأمنة والمضمونة لجميع أنواع البشرة.

تحتوي الكريمات الطبيعية على مكونات غنية بالمعادن والفيتامينات التي تفقدها البشرة وتحتاج لها بعد ذلك وأهمها الآتي:

من أحد أنواع الكريمات الطبيعية المفيدة للبشرة بوجه عام، حيث أن الليمون من المواد التي تخلص البشرة من خلايا الجلد الميت ويساعد على تبييض البشره والعسل يعمل على تغذيتها بعمق شديد ويجعلها رطبة وناعمة.

2 ملعقة كبيرة عصير الليمون.

2 ملعقة كبيرة من العسل.

2 ملعقة كبيرة من لبن الزبادي.

احضري وعاء صغير الحجم امزحي به العسل وعصير الليمون مضاف لهم ملعقتين من الزبادي واخلطيهم مع بعضهم بطريقة جيدة حتى يصبح لديك خليط بقوام كريمي.

ضعي الخليط على بشرتك وعلى المناطق الداكنة بالجسم باستخدام الأصابع وتركيه لمدة 10 دقائق.

تأتين بعد ذلك بقطعة من القماش ضعيها في الماء الفاتر ثم مرريها على البشرة لإزالة الخليط ومن ثم يتم غسل الجسم بالماء الفاتر وجففيها جيداً.

لكي تحصلين على نتائج سريعة قومي باستخدام الكريم كل يوم ولمدة شهر كامل.

هو من أجود أنواع الكريمات التي تستطيعين استعمالها لتبيض الجسم فهو يحتوي على كثير من المكونات الطبيعية التي لها تأثير قوي وفعال على البشرة وتعطي لها كل ما تحتاجه وأكثر.

8 حبات لوز.

2/1 كوب زبادي.

1 ملعقة مسحوق خشب الصندل.

1 ملعقة صغيرة مسحوق الكركم.

5 قطرات عصير ليمون.

4 عود زعفران.

قومي بنقع حبات اللوز في الماء طول الليل ومن ثم اسحقيها.

في وعاء تضاف المكونات مع مسحوق اللوز واخلطيهم جيداً ويطبق على البشرة كل يوم ولمدة أسبوع.