سر غامض في نجاح البسبوسة الشرقية وتكات شربات بسبوسة الحلواني

هناك سر غامض في نجاح البسبوسة سنقدمه لكم من موقعنا ثقفني، حيث تعتبر البسبوسة الشرقية من أشهر أنواع الحلويات الشرقية في دول الوطن العربي والشرق الأوسط، حيث يحبها جميع الأشخاص كباراً وصغاراً، وتتميز بطعمها اللذيذ والمميز، وتشتهر بتحضيرها في المناسبات والأعياد والاحتفالات، فهي رمز للسعادة، وسوف ننشر لكم طريقة تحضيرها في البيت بسهولة دون الحاجة إلى شرائها من الخارج مرة أخرى، وبالتالي تحصلين على أفضل مذاق وتضمنين نظافة التحضير وجودة المكونات.

سر غامض في نجاح البسبوسة

نحتاج لتحضير البسبوسة في البيت إلى هذه المكونات:

نصف كيلو من دقيق السميد.

كوب من الزبادي ويمكن استبداله بالحليب.

كوب من السكر الناعم.

ربع كوب من الزيت النباتي.

كوب من السمنة الذائبة ويمكن استعمال الزبدة البلدي.

2 ملعقة كبيرة من جوز الهند المبشور.

ربع ملعقة من الفانيليا السائلة أو البودرة.

ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج باودر.

ملعقة كبيرة من العسل.

2 كوب من الماء. 2 كوب من السكر الأبيض. ملعقة كبيرة من العسل الجلوكوز. ملعقة صغيرة من عصير الليمون. نصف ملعقة صغيرة من ماء الورد.

أولاً نحضر وعاء مناسب ونضع به السميد، وبعد ذلك نضيف له البيكنج باودر وجوز الهند والسكر الأبيض والفانيليا، ونخلط المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد حتى تتجانس المكونات مع بعضها، ثم نقوم بإضافة الزيت والسمنة والزبادي، ونحرك المكونات مع بعضها حتى نحصل على عجينة متجانسة.

نحضر صينية الفرن وندهنها بالسمنة ثم نقوم بوضع العجينة بها ونساويها، ونسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة جيداً وبعد ذلك ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي. نقوم بتحضير الشربات من خلال وضع كلاً من الماء والسكر في وعاء على النار ونتركهم حتى يصلوا إلى مرحلة الغليان ثم نضيف العسل وماء الورد والليمون، ونتركهم على النار دقيقتين ثم نرفع الخليط. بعد أن تستوي البسبوسة ونخرجها من الفرن نقوم بصب الشربات عليها وهي ساخنة، ثم نتركها تبرد ونقطعها بالشكل المرغوب به، ويمكن إضافة لها أي نوع من المكسرات حسب الرغبة مثل السوداني أو اللوز أو البندق، وبالتالي تكون بسبوسة الحلواني جاهزة للتقديم بالهنا والشفا.