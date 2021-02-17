بسبوسه التمر الرائعه شهية ورطبه ومكرمله بطريقة سهله وسريعه مثل الحلوانى بطعم رائع جدا

طريقة عمل البسبوسة بالتمر هناك الكثير من الأشخاص الذين يحبون تناول البسبوسة بكافة أنواعها وأشكالها، حيث أنها من أشهر الحلويات الشرقية والعبية بالوطن العربي ويمكن لكل سيدة تحضيرها في المنزل بكل سهولة وبساطة جداً، فكل ما تحتاجين إليه هو بعض من المكونات التي لا تستغرق منكِ سوى القليل من الوقت، وسوف نقدم لك سيدتي الطريقة الصحيحة لتحضير البسبوسة بالتمر.

نحن نهتم بكل ما ترغبين سيدتي وسوف نساعدكِ في تقديم أشهى وألذ أنواع البسبوسة بالتمر، وهي من أحد الأنواع التي تستطيع كل سيدة تحضيرها في المنزل في أقل وقت ممكن واقل مجهود فقط اتبعين الخطوات التالية:

2 كوب سميد خشن.

1 كوب سميد ناعم.

1 كوب سكر.

4/1 كوب جوز الهند ناعم.

2/1 ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا.

4 ملاعق كبيرة سمن.

1 كوب حليب.

2 كوب تمر مقطع.

2 كوب قطر ساخن.

في وعاء الخلاط الكهربائي ضعي السميد الخشن والناعم مع السكر وجوز الهند وبيكربونات صودا والحليب والسمن وقومي بخلطهم مع بعضهم على سرعة متوسطة لمدة 3 دقائق حتى تحصلين على خليط بسبوسة ناعم.

ثم قومي باستخدام ملعقة بلاستيكية عريضة لتوزيع الخليط في صينية الفرن المدهونة بقليل من الزبدة وضعي بها خليط البسبوسة مع تسوية السطح.

يتم توزيع التمر على وجه البسبوسة بطريقة متناسقة.

ثم يتم وضع البسبوسة بالتمر جانباً لمدة لا تقل عن ساعة، وضعي الرف الشبكي بوسط الفرن وتشغيله على درجة حرارة 180 درجة حرارة مئوية.

ضعيها في الفرن وتركيها لمدة 25 دقيقة حتى أن تصبح ذهبية اللون، اخرجي الصينية من الفرن وبعد ذلك يتم سكب القطر على البسبوسة وهي ساخنة.

اتركيها حتى أن تصبح باردة ثم يتم تقديمها بالهناء والشفاء.