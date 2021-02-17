كوب من الماء الدافئ على الريق للتخسيس ويحدث المعجزات في جسمك

تناول كوب من الماء الدافئ على الريق يومياً له فوائد كثيرة جداً من الناحية الصحية وأيضاً الجمالية، قد لا يكون له مذاق محبب لدى أغلب الأشخاص إلا أنه يحمل فوائد عظيمة للجسم والبشرة، وسوف ننشر لكم أهم هذه الفوائد في الفقرات التالية لذلك ننصحكم بالمداومة على تناول الماء الدافئ كل يوم عند الاستيقاظ قبل تناول الفطور.

إن فوائد تناول كوب من الماء الدافئ على الريق لا تعد ولا تحصى ومن أبرزها:-

تحسين الهضم

يساعد الماء الدافئ على ريق النوم على تحسين وظائف الجهاز الهضمي، حيث يساعد على التخلص من السموم والنفايات الموجودة والتي تصعب عملية الهضم، وبالتالي فإن تناول الماء الدافئ يساعد على تحسين عملية الهضم بشكل كبير.

تقليل الإمساك

يساعد الماء الدافئ على الريق بشكل كبير في تقليل الإصابة بالإمساك، وذلك لأنه يلعب دور كبير في انكماش الأمعاء وتخليص الجسم من النفايات القديمة المتراكمة به والتي تصعب خروجها من جسم الإنسان.

إنقاص الوزن

يساعد في تنشيط عملية الأيض، والتي ينتج عنها حرق كميات كبيرة من الدهون بسهولة وفي أسرع وقت، وبالتالي تلعب دور مهم في إنقاص الوزن والتخلص من الوزن الزائد.

الاسترخاء وتقليل التوتر

يساعد الماء الدافئ على تحسين وظائف الجهاز العصبي، وبالتالي يقل شعور الشخص بالتوتر والقلق، ويساعده على الاسترخاء والهدوء، وبالتالي يحصل على نوم هادئ ومريح، ويتخلص من الأرق.

نضارة البشرة وإشراقها

يساعد الماء الدافئ على تأخير ظهور علامات التقدم بالعمر مثل الخطوط والتجاعيد وغيرها، ويساعد بشكل كبير في ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف الذي ينتج عنه الاسمرار والبقع.

تكثيف الشعر

يساعد بشكل كبير في تقوية جذور الشعر وتنشيط نموها لكي تنمو بصورة أفضل، وبالتالي يتم تنشيط فروة الرأس، وتساعد في زيادة نمو الشعر وتكثيفه في فترة قصيرة.

على ريق النوم قبل تناول الفطور بدلاً من شرب القهوة. قبل الخلود للنوم وبالتالي يحصل الجسم على إحساس الاسترخاء ويتمتع بنوم هادئ. بعد ممارسة التمارين الرياضية، حيث يساعد على ترطيب الجسم ومده بالفيتامينات والمعادن التي يحتاج لها.