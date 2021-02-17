10 عادات يومية ممكن تدمر بشرتك

على الرغم من ان بعض مشاكل البشرة ممكن تكون بسبب عوامل وراثية ، ولكن المثير للدهشة ان 90% من مشاكل بشرتنا بيرجع لروتينا اليومي للعناية بالبشرة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 10 عادات ممكن تدمر بشرتك ، وهتكتشفي انه مش صعب تجنبها والحصول على بشرة افضل في وقت قصير.

عادات ممكن تدمر بشرتك:

1- السماح لمنتجات الشعر بلمس بشرتك:

كتير من منتجات الشعر ، بما فيهم الشامبو والبلسم ومنتجات تصفيف الشعر عموما ، بتأدي لانسداد المسام على بشرتك وبتسبب ظهور البثور ، زي حب الشباب والتهيجات على فروة الراس والبشرة ، وده بيحصل لان منتجات الشعر عادة داخل في تركيبتها الكبريتات المعروف انها بتسد مسام البشرة.

وعشان تمنعي ده ، ممكن تستبدليها بمنتجات الشعر الخالية من الكبريتات ، بالاضافة لده ولحماية افضل ، استخدمي باندانة العرق على جبهتك وغطي وشك بفوطة نضيفة المرة الجايه لما تيجي تستخدمي منتجات الشعر.

2- استخدام منتجات عناية بالبشرة كتير:

الافراط في استخدام اي حاجة ممكن يجيب معاكي نتيجة عكسية والتبديل بين منتجات كتير ممكن يضر البشرة ، لان المواد الحافظة والمكونات اللي في المنتجات دي ممكن تساهم في ظهور حب الشباب وزيادة مشاكل البشرة ، وده بيدخل معاه كمان منتجات البشرة لحب الشباب ، واللي ممكن تأثر على بشرتك بشكل سلبي في حالة الافراط في استخدامها.

بدل تجربة منتجات مختلفة للعناية بالبشرة ، جربي انك تثبتي على منتج واحد او اتنين ، واديهم فرصة انهم يعملوا تأثير مفيد على بشرتك.

3- ازالة منتجات ازالة شعر الوجه بشكل غير صحيح:

غالبا ازالة شعر الوجه بطريقة غير صحيحة باستخدام منتجات كوميدوجينيك اللي ليها خصائص انسداد المسام ممكن تسبب في ظهور حب الشباب على البشرة ، وبالتالي انتي بتستبدلي مشكلة بمشكلة تانية.

عشان تتأكدي انك بتزيلي شعر الوش بشكل صحيح وتمنعي تهيج البشرة ، اتجنبي المنتجات اللي بتحتوي على مكونات معروف عنها انها بتسبب انسداد المسام زي زيت جوز الهند, زيت النخيل, زيت جنين القمح ، والتزمي بمستحضرات التجميل الغير سامة ، وحاولي دايما تبصي على مكونات المنتج قبل ما تشتريه وتتجنبي المكونات اللي ممكن تسد المسام.

4- السفر لمكان جديد:

لما بتسافري لمكان جديد ، بتعرضي بشرتك لبيئة جديدة ممكن تكون مضرة ، عوامل زي اشعة الشمس والحرارة والبرودة والرطوبة ممكن تسبب تهيج مفاجيء لبشرتك ، وده هيأدي لظهور حب الشباب.

وعشان تمنعي اي اثار سلبية ممكن يسببها تغيير البيئة على بشرتك ، الافضل انك تتكيفي مع الظروف الجديدة ، اتجنبي تعرض بشرتك للشمس لفترات طويلة واستخدمي واقي من الشمس ويفضل يكون داخل في مكوناته اكسيد الزنك ، ولو اتعرضتي لدرجة حرارة باردة ، حاولي تجنب جفاف الجلد عن طريق ترطيب بشرتك.

5- السموم الموجودة في مزيل المكياج:

من مستحضرات التجميل التانية الشائعة اللي ممكن تسبب انسداد المسام وظهور حب الشباب هي المكونات السامة الموجودة في مزيلات المكياج ، في حين ان منتجات المكياج نفسها مشكلة وممكن تضر البشرة ، لكن كمان روتين العناية بالبشرة المستخدم لازالة المكياج بيساهم في تهيج الجلد.

مرة تانية هيكون الحل للمشكلة دي هي استخدام منتجات خالية من الكوميدوجوينيك ، وبننصحك غسل وشك كويس جدا عند ازالة مكياجك لازالة اي تراكم للمكياج والزيوت والاوساخ بشكل فعال بعد يوم طويل.

6- اكل الاطعمة المصنعة:

الاطعمة الغنية بالكربوهيدرات زي الكيك او البرجر ، ممكن انها تسبب حب الشباب ، بسبب ارتفاع مؤشر نسبة السكر في الدم ، والاطعمة الغنية بالكربوهيدرات ممكن انها تسبب تهيج الجلد لانها بتأثر بشكل مباشر على مستويات السكر في الدم.

عشان تتأكدي ان بشرتك مش بتتأثر بشكل سلبي بالنظام الغذائي عالي الكربوهيدرات ، اتأكدي من تقليل الوجبات الخفيفة والاعتماد اكتر على الاطعمة الغنية بالبروتينات اللي بتحتوي على مواد صحية اكتر ، واكل كمية اكبر من الفواكة والخضروات.

7- النوم على بطنك:

مخدتك بتمتص كل حاجة ، ولما بتنامي الوجه بيضغط على كل حاجة موجودة على المخدة ، واللي بيأدي بدوره لظهور حب الشباب وبيسد مسام بشرتك.

وغالبا اللعاب بيسيل اثناء النوم خصوصا عند النوم على جنب واحد من الوجه ، وده بيأدي لانسداد المسام وامتصاص البشرة للمواد السلبية اللي ممكن تسبب ظهور حب الشباب وتهيج الجلد ، عشان تتجنبي انك تضري بشرتك حاولي النوم على ضهرك.

8- فرك وشك بالفوطة بشكل مفرط:

فرك الوش بالفوطة زيادة عن اللزوم ، انتي بالطريقة دي بتعرضي بشرتك لتقشير اضافي ليه تأثير سلبي على بشرتك.

وعشان تتأكدي انك مش هتسببي اي تهيج للجلد ، اتجنبي فرك الوش بالفوطة واستخدمي طريقة الضغط او التربيت ، وقللي من التعرض للتقشير الغير ضروري.

9- الغسيل بالمية السخنة اوي او الباردة:

لما الموضوع يتعلق بصحة بشرتك ، فدرجة حرارة المية هي المفتاح ، المية الباردة مش بتزيل بشكل فعال كل التراكمات غير الضرورية على بشرتك والمية السخنة معروف انها بتسبب تهيج وجفاف الجلد.

عشان كده افضل درجة حرارة للمية لتنضيف البشرة بشكل فعال هي الفاترة ، لانها بتزيل التراكمات من على بشرتك مع الحفاظ على الزيوت الصحية ، حاولي تستخدمي مية بدرجة حرارة ما بين 36.5 – 40.5 درجة مئوية.

10- عدم غسل البشرة الصبح بشكل صح:

اثناء النوم بيتراكم على البشرة الزيوت والاوساخ والبكتيريا ، واثناء الليل البشرة بتعمل عملية اصلاح تلقائية ، واللي بدورها بتخلي البشرة تنتج الزيوت والسموم.

ولو ماتخلصتيش من التراكمات دي بشكل صحيح الصبح ، ممكن يأدي لشيخوخة مبكرة وظهور التجاعيد ، والتراكمات دي هتدخل مع منتجات العناية بالبشرة زي واقي الشمس وهتضر البشرة ، عشان كده لازم تنضيف الوش بشكل صح الصبح عشان تنضفي المسام وتبدأي يومك ببشرة صحية ونضيفة.

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