الفازلين لإزالة شعر العانة سحرياً بدون ألم في دقائق معدودة

إن الفازلين لإزالة شعر العانة سحرياً تعد وصفة من أبرز الوصفات الناجحة، حيث تعتبر عملية إزالة شعر العانة من أكثر الأمور الصعبة والمؤلمة التي تواجه الفتيات ويعانون منها باستمرار، والطرق التقليدية لإزالة الشعر تسبب التهابات واسمرار للكثير من الفتيات بجانب الألم الذي يشعرون به، ولذلك قررنا أن نقدم لكم وصفات إزالة شعر العانة بالفازلين المثالية التي تساعد على التخلص من الشعر بدون ألم بالإضافة إلى دورها الكبير في تفتيح لون المنطقة مع الوقت لترجع إلى طبيعتها مرة أخرى.

الفازلين لإزالة شعر العانة سحرياً

نحتاج في هذه وصفة إزالة شعر العانة بالفازلين إلى المكونات التالية:

نصف ملعقة من الفازلين.

3 ملعقة صغيرة الحجم من الحليب السائل.

نصف ملعقة من الكركم البودرة.

ملعقة كبيرة من مسحوق الحمص.

نقوم بوضع المكونات المذكورة في وعاء ونمزجهم مع بعضهما البعض بشكل جيد حتى نحصل على عجينة ذات قوام متجانس ومتماسك، ثم نقوم بتوزيعها على منطقة العانة أو أي مكان ترغبون بإزالة الشعر الزائد منه.

يجب فرد الخليط على الجسم في نفس اتجاه نمو الشعر، ثم نتركه حتى يجف تماماً، وبعد ذلك نقوم بإزالته في الاتجاه المعاكس لنمو الشعر وذلك للقضاء على أي شعر في هذه المنطقة، وبعد ذلك نغسل المنطقة بالماء البارد ونجففها بشكل جيد.

نحتاج في هذه الوصفة إلى:

كمية مناسبة من الفازلين.

كمية أكبر منها من نبات السعد.

وأما عن طريقة تطبيق الوصفة:-

نقوم بخلط المكونين مع بعضهما بشكل جيد حتى نحصل على خليط ذات قوام متجانس، ونقوم بتوزيعه على أماكن الشعر الزائد. ونتركه حتى يجف تماماً ثم نغسل المنطقة بالماء الدافئ وبعد ذلك الماء البارد. وتساعد هذه الوصفة على تقليل نمو الشعر في هذه المناطق حتى يختفي تماماً، وتعد بديل طبيعي وآمن على البشرة لليزر.

مميزات إزالة الشعر بالفازلين

من أهم مميزات الفازلين أنه يمتلك قدرة كبيرة على إزالة الشعر الزائد بدون ألم، كما يساعد على تقليل ظهور الشعر كل مرة عن المرة السابقة لها، فهو يضعف بصيلات الشعر ويقلل من سمكها، وبالتالي تكون عملية إزالة الشعر سهلة وغير مؤلمة أبداً، ويوجد له استخدامات جمالية وصحية كثيرة بجانب إزالة الشعر مثل علاج الشيب.