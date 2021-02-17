حضري مخلل الخيار في البيت بكل سهولة مثل الجاهز

يعتبر المخلل من الأطباق الإضافية التي يتم تقديمها بجانب الكثير من المأكولات ويتم تحضيره بشكل سهل وسريع ويتعدد مكونات المخلل من أبرزها الخيار، فيعتبر مخلل الخيار من أكثر أنواع المخللات شهرة وأكثرهم سهولة في التحضير وإليكم في المقال التالي طريقة تحضير مخلل الخيار. طريقة عمل مخلل الخيار طريقة عمل مخلل الخيار المكونات نصف كيلو من الخيار.

أربعة فصوص من الثوم.

كأس من المياه.

ملعقة كبيرة ونصف من الملح.

ورقة غار مجففة.

ملعقة صغيرة من الشبت الأخضر أو بذور الشبت.

نصف ملعقة من رقائق الفلفل الأحمر الحار ويمكن أن يتم استخدام معلقة صغيرة من حبات الفلفل الأسود وتكون غير مطحونة.

كأس من الخل الطبيعي على سبيل المثال خل التفاح الطبيعي ويستحسن أن يتم استخدام نوع عالي الجودة من الخل لأن الخل الرخيص يؤثر على مذاق الخيار المخلل. طريقة تحضير مخلل الخيار القيام بإحضار مرطمان ويكون حجمه مناسب ويكون سهل الغلق والتأكد من عدم دخول الهواء إليه. العمل على غسل الخيار بصورة جيدة وفركه تحت المياه البارد للتأكد من التخلص من الأتربة أو أي مبيدات حشرية قد يعاني منها الخيار يتم إزالة جميع الأجزاء المتبقية من كلاً من الساق أو الزهور وفي حالة إذا لم تكن حبات الخيار صغيرة فيمكن أن يتم تقطيعها بصورة طولية لتكون أرفع ويتخلل الخيار بطريقة سريعة. يتم هرس فصوص الثوم وبعد ذلك وضعها في المرطمان ومن ثم إضافة كلاً من الشبت ورقائق الفلفل الحار الجاف وورقة الغار المجففة. القيام بوضع الملح في كأس به ما ويتم التحريك جيداً لحين أن يذوب. يتم رفع إناء صغير على نار متوسطة ويتم إضافته إلى كأس من المياه وخل التفاح الطبيعي. العمل على تحريك الخليط لحين أن يبدأ بالغليان وبعد ذلك يتم إبعاده عن النار. يتم وضع الخليط بصورة حريصة إلى المرطمان ويتم تحريك الخليط بصورة جيدة لحين أن تختلط المكونات جيداً في المرطمان. يتم وضع الخيار في البرطمان بصورة طولية لحين أن يمتلأ المرطمان والتأكد من أن المياه تغمر جميع حبات الخيار. يتم غلق المرطمان وتركه جانباً وبعد ذلك وضعه في الثلاجة لمدة أربعة أيام قبل تناوله. منيو محل أذواق بلح الشام للحلويات بالسعودية طريقة تحضير مخلل الخيار الوسوم

يعتبر المخلل من الأطباق الإضافية التي يتم تقديمها بجانب الكثير من المأكولات ويتم تحضيره بشكل سهل وسريع ويتعدد مكونات المخلل من أبرزها الخيار، فيعتبر مخلل الخيار من أكثر أنواع المخللات شهرة وأكثرهم سهولة في التحضير وإليكم في المقال التالي طريقة تحضير مخلل الخيار. طريقة عمل مخلل الخيار طريقة عمل مخلل الخيار المكونات نصف كيلو من الخيار.

أربعة فصوص من الثوم.

كأس من المياه.

ملعقة كبيرة ونصف من الملح.

ورقة غار مجففة.

ملعقة صغيرة من الشبت الأخضر أو بذور الشبت.

نصف ملعقة من رقائق الفلفل الأحمر الحار ويمكن أن يتم استخدام معلقة صغيرة من حبات الفلفل الأسود وتكون غير مطحونة.

كأس من الخل الطبيعي على سبيل المثال خل التفاح الطبيعي ويستحسن أن يتم استخدام نوع عالي الجودة من الخل لأن الخل الرخيص يؤثر على مذاق الخيار المخلل. طريقة تحضير مخلل الخيار القيام بإحضار مرطمان ويكون حجمه مناسب ويكون سهل الغلق والتأكد من عدم دخول الهواء إليه. العمل على غسل الخيار بصورة جيدة وفركه تحت المياه البارد للتأكد من التخلص من الأتربة أو أي مبيدات حشرية قد يعاني منها الخيار يتم إزالة جميع الأجزاء المتبقية من كلاً من الساق أو الزهور وفي حالة إذا لم تكن حبات الخيار صغيرة فيمكن أن يتم تقطيعها بصورة طولية لتكون أرفع ويتخلل الخيار بطريقة سريعة. يتم هرس فصوص الثوم وبعد ذلك وضعها في المرطمان ومن ثم إضافة كلاً من الشبت ورقائق الفلفل الحار الجاف وورقة الغار المجففة. القيام بوضع الملح في كأس به ما ويتم التحريك جيداً لحين أن يذوب. يتم رفع إناء صغير على نار متوسطة ويتم إضافته إلى كأس من المياه وخل التفاح الطبيعي. العمل على تحريك الخليط لحين أن يبدأ بالغليان وبعد ذلك يتم إبعاده عن النار. يتم وضع الخليط بصورة حريصة إلى المرطمان ويتم تحريك الخليط بصورة جيدة لحين أن تختلط المكونات جيداً في المرطمان. يتم وضع الخيار في البرطمان بصورة طولية لحين أن يمتلأ المرطمان والتأكد من أن المياه تغمر جميع حبات الخيار. يتم غلق المرطمان وتركه جانباً وبعد ذلك وضعه في الثلاجة لمدة أربعة أيام قبل تناوله. منيو محل أذواق بلح الشام للحلويات بالسعودية طريقة تحضير مخلل الخيار

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