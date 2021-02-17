تجربتي مع النيلة الزرقاء السحرية لتبييض البشرة وتوحيد لون الجسم من أول مرة

النيلة الزرقاء هي عشبة من اصل نباتي موجودة في جميع دول العالم، في الدول العربية ودول الخليج ودول المشرق العربي والجزائر وتونس والمغرب تُباع عند جميع العطارين، تعمل النيلة الزرقاء على تفتيح وتبييض البشرة وتخلص الجلد من البقع وأثار الشمس، كما أنها تزيل الترهلات الجلدية والرؤوس السوداء والبيضاء من البشرة وأيضا الدهون الزائدة , تنظف البشرة من الداخل بعمق وتمنحها رائحة جذابة ونعومة رائعة.

وتأتي النيلة الزرقاء على شكل أحجار ثم يتم طحنها لكي تبقي محتفظة بخصائصها، ثم بعد ذلك يتم غربلتها وتُحفظ في بطرمان مغلق، وتُستخدم علي الوجه والجسم كله بما فيه الأكواع والركب والرقبة والأرداف والمناطق الحساسة، وتعتبر النيلة الزرقاء سر من أسرار الجمال الطبيعي، وذلك لدورها الفعال في توحيد لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة والكلف، وأيضا التجاعيد والخطوط التعبيرية.

المكونات

أولاً وصفات طبيعية للوجه باستخدام النيلة الزرقاء وصفة النشاء مع النيلة الزرقاء

نحتاج الي ملعقة كبيرة من نشاء الذرة،ملعقة كبيرة من الحليب المجفف، نصف ملعقة كبيرة من مسحوق النيلة الزرقاء، القليل من ماء الورد، ملعقتين من الزبادي (ويُمكن استبداله بإضافة الحليب السائل)، إذا كانت البشرة دهنية يُمكنك إضافة ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض أو عصير البرتقال، وإذا كانت البشرة جافة يُمكنك إضافة ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير وعاء ويتم إضافة مقدار كل من النشاء والحليب المجفف، واختاري ما بين إضافة عصير الليمون أو عصير البرتقال أو زيت اللوز الحلو.

بعد ذلك يتم إضافة مقدار مسحوق النيلة الزرقاء ثم ماء الورد والزبادي.

يتم مزج وتقليب المكونات جيدا ليتم الحصول علي قوام كريمي.

قبل استخدام الوصفة تُنظف البشرة جيدا ويتم عمل مقشر مناسب لها.

تُطبق الوصفة على البشرة والوجه بالكامل والرقبة أو أي مكان مراد تفتيحه، ثم تُترك لمدة نصف ساعة.

يتم إزالة الوصفة باستخدام قطنة مبللة بماء فاتر، ثم يُغسل الوجه بالماء البارد.

قومي بترطيب البشرة بالمرطب الخاص بكِ.

مكونات الوصفة

وصفة مسحوق جوز الهند مع النيلة الزرقاء

نحتاج لتحضير هذه الوصفة إلى ملعقة كبيرة من دقيق المخبوزات، ملعقة كبيرة من مسحوق جوز الهند (جوز الهند المطحون)، نصف ملعقة كبيرة من مسحوق النيلة الزرقاء، ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض الطبيعي، ملعقتين كبيرتين من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير وعاء ويُضاف إليه مقادير المكونات السابق ذكرها، ثم يتم خلط المكونات جيدا ليتم الحصول علي قوام متجانس.

تُطبق الوصفة علي بشرة نظيفة ثم تُترك لمدة 20 دقيقة.

بعد ذلك باستخدام أطراف الأصابع المبللة يتم تقشير الماسك من اسفل إلى أعلى.

يُغسل الوجه بالماء البارد لقفل المسام , ثم استخدمي التونر الطبيعي والمرطب المناسب.

ثانياً وصفة النيلة الزرقاء للجسم مكونات الوصفة

تتكون هذه الوصفة من مقدار ربع صابونة (دوف أو الخيار أو البابايا أو الجلسرين أو أي نوع تفضلينه)، ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو، ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض، ملعقة كبيرة من نشاء الذرة، نصف ملعقة كبيرة من المسحوق الأزرق.

يتم بشر مقدار الصابون في وعاء ثم يُضاف إليه الماء المُغلي الساخن ثم يُترك لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك يتم إضافة مقدار كل من زيت اللوز الحلو , عصير الليمون , وأيضا مقدار النشاء ومسحوق النيلة الزرقاء.

يتم مزج المكونات جيدا باستخدام الخلاط اليدوي ليتم الحصول علي قوام كريمي.

تُطبق الوصفة علي الجسم حتي يتشرب الجسم الوصفة تماما ثم تُترك لمدة ساعتين.

بعد ذلك يُغسل الجسم تحت تأثير البخار باستخدام الليفة ثم يُشطف بالماء جيدا.

طريقة التحضير والاستخدام

الاهتمام بالتغذية الداخلية السليمة لجسمك والاعتياد على ترطيب بشرتك باستمرار، يعد من ضمن الأشياء التي يجب الاهتمام بها أيضا للحصول على بشرة بيضاء صحية بشكل طبيعي بعيداً عن مستحضرات تبييض البشرة، حيث أن هناك العديد من العناصر الطبيعية التي تحتوي على فوائد غذائية لتفتيح البشرة، وليس هناك حاجة لوضعها على البشرة مباشرة ولكن يلزمك فقط المواظبة على تناولها وسوف تلاحظين فرق هائل على وجهك وجسمك بشكل عام.